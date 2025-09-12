ЦБ обозначил критерии незаконных финансовых операций для банков
Кредитным организациям необходимо усилить контроль за несколькими видами финансовых операций, чтобы снизить риск вовлечения банков в деятельность по легализации преступных доходов, следует из методических рекомендаций, которые опубликовал Банк России.
По данным регулятора, банки должны обращать особое внимание при внесении суммы наличных, которая превышает среднемесячный доход владельца счета. Кроме того, клиент может обладать «высокой степенью риска» и вносить через кассу банка наличные денежные средства, чтобы затем погасить ими кредит. В этом случае банку рекомендуется считать эту операцию подозрительной, если источник получения этих денег неизвестен.
Еще один вид операции, вызывающей у ЦБ вопросы, – внесение наличных на счет клиента третьим лицом. Это касается случаев, когда банк не осведомлен о связи между указанными людьми. Клиенты также попадут под особое внимание кредитной организации, если приобретут иностранную валюту за наличные, источник которых вызывает подозрения.
Как объяснили в Банке России, при фиксации одного из этих признаков банк может провести углубленную проверку информации о клиенте и запросить у него дополнительную информацию по поводу проведенных операций.
4 сентября в ЦБ также рассказали гражданам, каким правилам нужно следовать, чтобы не допустить «случайной» блокировки карты, то есть блокировки, несмотря на законопослушную финансовую деятельность. Представители регулятора посоветовали не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, не возвращать самостоятельно деньги, если они пришли якобы по ошибке, всегда указывать назначение платежа при переводах в магазинах или «на подарок коллеге» и т. д.