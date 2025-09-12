ЦБ обозначил критерии незаконных финансовых операций для банков

4 сентября в ЦБ также рассказали гражданам, каким правилам нужно следовать, чтобы не допустить «случайной» блокировки карты, то есть блокировки, несмотря на законопослушную финансовую деятельность. Представители регулятора посоветовали не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, не возвращать самостоятельно деньги, если они пришли якобы по ошибке, всегда указывать назначение платежа при переводах в магазинах или «на подарок коллеге» и т. д.