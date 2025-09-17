Газета
ВТБ планирует нарастить чистую прибыль до 650 млрд рублей в 2026 году

Группа ВТБ намерена в 2026 г. достичь чистой прибыли в 650 млрд руб. по МСФО, как предусмотрено стратегией развития. Об этом сообщил первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов во время онлайн-встречи с клиентами.

«Основной приоритет – перевыполнение нашей стратегии 2024–2026 по совокупному объему чистой прибыли. После 551 млрд и 500 млрд руб. мы ожидаем в 2026 г. выполнения цели в 650 млрд руб.», – отметил он (цитата по ТАСС).

29 августа сообщалось, что в июле чистая прибыль ВТБ выросла на 12% до 23,3 млрд руб. Позитивную динамику обеспечили расширение чистой процентной маржи и рост комиссионных доходов. Банк подтвердил план на 2025 г. – около 500 млрд руб. чистой прибыли.

Рентабельность капитала в июле составила 10,3%, за январь – июль – 19,2%. Чистые операционные доходы до резервов достигли 81,8 млрд руб. за июль и 670,2 млрд руб. за семь месяцев (+12,8% год к году).

При этом чистые процентные доходы снизились: на 8,8% в июле – до 39,6 млрд руб. и на 43,8% за январь–июль – до 186,4 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 1,5% в июле и 1,0% за семь месяцев против 1,8% и 2,0% годом ранее. В банке это объясняют жесткой денежно-кредитной политикой, но подчеркивают, что период минимальных значений маржи уже пройден и начинается ее постепенный рост.

