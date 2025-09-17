ВТБ планирует нарастить чистую прибыль до 650 млрд рублей в 2026 году

При этом чистые процентные доходы снизились: на 8,8% в июле – до 39,6 млрд руб. и на 43,8% за январь–июль – до 186,4 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 1,5% в июле и 1,0% за семь месяцев против 1,8% и 2,0% годом ранее. В банке это объясняют жесткой денежно-кредитной политикой, но подчеркивают, что период минимальных значений маржи уже пройден и начинается ее постепенный рост.