Пьянов: ВТБ пока не рассматривает покупку новых банков

ВТБ не планирует покупать новые объекты после присоединения «Почта банка», однако такие активы могут появиться неожиданно, заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе онлайн-встречи с клиентами.

«Мы исходим из того, что «Почта банк» будет являться последним присоединяемым банком», – сказал он, обозначив, что этот момент наступит в мае 2026 г. При этом Пьянов отметил, что «любовь может нечаянно нагрянуть», как и может появиться объект потенциального приобретения.

Пьянов также сообщил, что группа ВТБ намерена в 2026 г. достичь чистой прибыли в 650 млрд руб. по МСФО. Такой результат предусмотрен в стратегии развития холдинга. В приоритете – перевыполнение этой стратегии после показателей в 551 млрд и 500 млрд руб. чистой прибыли.

В рамках сделки по присоединению «Почта банка» ВТБ с сентября начал прием заявок на выпуск «Пушкинской карты». Оператором этой программы он станет с 2026 г. Услуга сейчас доступна в приложениях «Госуслуги Культура» и «Почта банк», а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и «Почта банка». Как отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Александр Пахомов, процесс подачи заявления занимает не более минуты.

