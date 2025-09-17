Пьянов: ВТБ пока не рассматривает покупку новых банков

В рамках сделки по присоединению «Почта банка» ВТБ с сентября начал прием заявок на выпуск «Пушкинской карты». Оператором этой программы он станет с 2026 г. Услуга сейчас доступна в приложениях «Госуслуги Культура» и «Почта банк», а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и «Почта банка». Как отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Александр Пахомов, процесс подачи заявления занимает не более минуты.