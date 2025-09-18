Газета
Финансы

Минфин не рассматривает введение налога на сверхприбыль банков

Ведомости

Минфин России не обсуждает установление разового налога на сверхприбыль банков в размере 10%. Об этом замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил в кулуарах Московского финансового форума (МФФ).

«Нет, таких обсуждений нет», – ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

В октябре 2024 г. группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект «О налоге на сверхприбыль банков», предлагающий механизм изъятия дополнительной прибыли у банков посредством разового сбора. Тогда Минфин подготовил отрицательное заключение на эту инициативу, писали «Ведомости».

