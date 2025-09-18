ЦБ хочет завершить дискуссию о регулировании инвестиций в крипту до конца года

В рамках ЭПР сделки с криптовалютами смогут совершать лишь «особо квалифицированные» инвесторы. Такой статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или их доходы за предыдущий год составили более 50 млн руб. Кроме того, участниками эксперимента могут стать компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству.