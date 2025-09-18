ЦБ хочет завершить дискуссию о регулировании инвестиций в крипту до конца года
Банк России рассчитывает завершить дискуссию с Минфином о регулировании инвестиций в криптовалюты до конца 2025 г. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах Московского финансового форума.
«Мы до окончательного решения пока не дошли, но для нас это один из приоритетов. В этом году, я думаю, дискуссию завершим», – уточнил Чистюхин.
12 марта Центробанк направил в правительство для обсуждения предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого на три года будет установлен специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).
В рамках ЭПР сделки с криптовалютами смогут совершать лишь «особо квалифицированные» инвесторы. Такой статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или их доходы за предыдущий год составили более 50 млн руб. Кроме того, участниками эксперимента могут стать компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству.