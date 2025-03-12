ЦБ направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в крипту

ЦБ направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптуВ рамках ЭПР сделки с криптовалютами смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы
Центробанк (ЦБ) в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина направил в правительство для обсуждения предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты, сообщается на сайте регулятора.
В сообщении сказано, что ЦБ предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Ожидается, что для этого на три года будет установлен специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).
В рамках ЭПР сделки с криптовалютами смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы. Предполагается, что данный статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб., или если их доходы за предыдущий год составили более 50 млн руб.
Участниками эксперимента также могут стать компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Сообщается, что для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюту ЦБ разработает регуляторные требования, принимая во внимание уровень и специфику рисков, связанных с данным активом.
Уточняется, что внедрение ЭПР будет направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг и расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски.
В сообщении напоминают, что ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве средства платежа, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР и установить ответственность за его нарушение.
Вне рамок ЭПР предполагается разрешить всем квалифицированным инвесторам осуществлять вложения в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы. Эти инструменты не предполагают поставку криптовалюты инвесторам, однако их доходность будет связана с изменениями стоимости криптовалюты.
5 марта на полях XII Общероссийского годового собрания теоретиков права председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал журналистам, что пока не стоит торопиться с закреплением в уголовном законодательстве криптовалюты как предмета собственности. Он считает, что сперва необходимо выстроить системные правовые отношения с цифровыми активами.