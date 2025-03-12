ЦБ направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в крипту

В рамках ЭПР сделки с криптовалютами смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы. Предполагается, что данный статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб., или если их доходы за предыдущий год составили более 50 млн руб.