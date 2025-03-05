Клишас: криптовалюта нуждается в системном правовом регулировании

По мнению Клишаса, понятного системного законодательства по криптовалюте пока нет, но «конечно, это нужно сделать». Другое дело, говорит он, относить ли это к имуществу. «Наверное да, но для этого нам нужно существенное законодательство правовое, гражданское», – сказал сенатор. Цифровые активы не всегда вписываются в понятные нам институты гражданского законодательства, пояснил Клишас. При этом, по его словам, спешить с этим не стоит, поскольку сперва должны сложиться определенные системные правовые отношения, которые будут закреплены в законодательстве. «Иначе мы навыдумываем такого, что никакого отношения к реальной жизни не будет», – заметил он.