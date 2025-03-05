Клишас: криптовалюта нуждается в системном правовом регулировании

Клишас: криптовалюта нуждается в системном правовом регулированииЦифровые активы, по его мнению, пока не всегда вписываются в понятные институты законодательства
Торопиться с закреплением в уголовном законодательстве криптовалюты как предмета собственности пока не стоит – сначала необходимо выстроить системные правовые отношения с цифровыми активами. Об этом рассказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на полях XII Общероссийского годового собрания теоретиков права.
По мнению Клишаса, понятного системного законодательства по криптовалюте пока нет, но «конечно, это нужно сделать». Другое дело, говорит он, относить ли это к имуществу. «Наверное да, но для этого нам нужно существенное законодательство правовое, гражданское», – сказал сенатор. Цифровые активы не всегда вписываются в понятные нам институты гражданского законодательства, пояснил Клишас. При этом, по его словам, спешить с этим не стоит, поскольку сперва должны сложиться определенные системные правовые отношения, которые будут закреплены в законодательстве. «Иначе мы навыдумываем такого, что никакого отношения к реальной жизни не будет», – заметил он.
В практическом плане вопрос решается, но очень долго: изымается носитель, активы конвертируется в рубли и после этого подвергаются процедурам изъятия, согласилась с ним директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Согласно позиции института, препятствия для изъятия незаконно нажитого имущества, в том числе в цифровом формате, должны быть предвидены, подчеркнула академик. Это предполагает изменение Уголовного кодекса (УК) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК), уточнила Хабриева.
По искусственному интеллекту (ИИ), отметил Клишас, в первую очередь стоит вопрос с работой персональных данных. Например, с определением того, кто является владельцем: страны по-разному эти вопросы решают. Китайцы считают, что все принадлежит государству, американцы считают, что все принадлежит корпорации, а европейцы считают, что все принадлежит человеку, рассуждает он. «Не хочу нарушать ничью позицию, но вообще-то искусственный интеллект в Европе не развивается, это скорее Китай и США», – обратил внимание Клишас.
По словам Хабриевой, сейчас наблюдается новый виток регулирования ИИ. Это во многом связано с тем, что наконец пройдена развилка – как идентифицировать искусственный интеллект. «Даже были предложения считать его самостоятельным объектом права. Представляете, как мы от права людей перейдем к праву вещей», – рассуждает она. В России пока не приняты законы регулирования нейросетей, напомнила профессор. «Мы пока в процессе поиска своей линии», – заключила Хабриева.
6 февраля, писали «Ведомости», председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин отметил, что уже были предложены поправки в УК и УПК, которыми цифровая валюта признается имуществом, определяется порядок ее конфискации, признание вещественным доказательством и применение ареста, а также регламентируется изъятие цифровой валюты. Необходимо, уточнял Бастрыкин, также принять дополнительные комплексные меры по предупреждению утечки персональных данных граждан из различных информационных баз, что происходит, к сожалению, не без участия должностных лиц. По данным ведомства, в 2024 г. было расследовано на 10% больше преступлений, совершенных с применением современных цифровых средств (24 000). По словам главы ведомства, практически каждое пятое преступное посягательство с применением информационных технологий (4875) совершено лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, и их доля растет.
С января 2021 г. криптовалюта уже признана имуществом для целей закона «О банкротстве» и предложение Бастрыкина просто продолжает существующую практику, говорил ранее «Ведомостям» директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов. Введение уголовной ответственности за передачу третьим (подставным) лицам – это шаг для борьбы с «треугольниками» в рамках P2P транзакций и для усиления KYC на P2P-платформах, указывал он.
До сих пор остается открытым вопрос реализации конфискованной криптовалюты: по общему правилу реализация имущества должна осуществляться на публичных торгах, но без российских криптобирж это технологически реализовать не представляется возможным, подтверждал «Ведомостям» заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.