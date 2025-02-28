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ФНС сообщила о регистрации более 600 майнеров и операторов

Ведомости

Более 600 участников криптовалютного майнинга и операторов инфраструктуры легализовали свою деятельность. В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили ТАСС, что в реестр включены 518 майнеров и 91 оператор.

Реестры были запущены 1 ноября 2024 г., для регистрации в них необходимо подать электронное заявление через сервис «Майнинг реестр» на сайте ФНС. При этом физические лица могут заниматься майнингом без регистрации, если их потребление не превышает 6 000 кВт-ч в месяц. Также все майнеры, включая физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организации, обязаны ежемесячно предоставлять отчетность о добытой цифровой валюте через личные кабинеты на портале ФНС.

В ведомстве отметили, что включение в реестры и регулярная отчетность обеспечат безопасные условия для ведения майнинговой деятельности. 21 февраля правительство России расширило возможность применения льготы по стоимости электроэнергии для населения.

Властям всех субъектов Федерации разрешили в период отопительного сезона снижать тариф за электричество для людей, живущих «в жилых или садовых домах» с электроотоплением при условии, если их жилище не газифицировано. Ранее такой льготой могли воспользоваться только жители ряда регионов, газификация которых составляет менее 5%. Причем снижение цен вводилось строго в период с января по апрель. До новых поправок правительства эта льгота затрагивала только Забайкальский край, Бурятию, Туву и Хакасию, Иркутскую, Мурманскую, Амурскую, Магаданскую области и Еврейскую АО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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