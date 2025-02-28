ФНС сообщила о регистрации более 600 майнеров и операторов
Более 600 участников криптовалютного майнинга и операторов инфраструктуры легализовали свою деятельность. В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили ТАСС, что в реестр включены 518 майнеров и 91 оператор.
Реестры были запущены 1 ноября 2024 г., для регистрации в них необходимо подать электронное заявление через сервис «Майнинг реестр» на сайте ФНС. При этом физические лица могут заниматься майнингом без регистрации, если их потребление не превышает 6 000 кВт-ч в месяц. Также все майнеры, включая физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организации, обязаны ежемесячно предоставлять отчетность о добытой цифровой валюте через личные кабинеты на портале ФНС.
В ведомстве отметили, что включение в реестры и регулярная отчетность обеспечат безопасные условия для ведения майнинговой деятельности. 21 февраля правительство России расширило возможность применения льготы по стоимости электроэнергии для населения.
Властям всех субъектов Федерации разрешили в период отопительного сезона снижать тариф за электричество для людей, живущих «в жилых или садовых домах» с электроотоплением при условии, если их жилище не газифицировано. Ранее такой льготой могли воспользоваться только жители ряда регионов, газификация которых составляет менее 5%. Причем снижение цен вводилось строго в период с января по апрель. До новых поправок правительства эта льгота затрагивала только Забайкальский край, Бурятию, Туву и Хакасию, Иркутскую, Мурманскую, Амурскую, Магаданскую области и Еврейскую АО.