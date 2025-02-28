ФНС сообщила о регистрации более 600 майнеров и операторов

Властям всех субъектов Федерации разрешили в период отопительного сезона снижать тариф за электричество для людей, живущих «в жилых или садовых домах» с электроотоплением при условии, если их жилище не газифицировано. Ранее такой льготой могли воспользоваться только жители ряда регионов, газификация которых составляет менее 5%. Причем снижение цен вводилось строго в период с января по апрель. До новых поправок правительства эта льгота затрагивала только Забайкальский край, Бурятию, Туву и Хакасию, Иркутскую, Мурманскую, Амурскую, Магаданскую области и Еврейскую АО.