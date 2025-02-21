Почему регионам разрешили снижать тарифы на электричество для населения

Почему регионам разрешили снижать тарифы на электричество для населенияДополнительную льготу можно будет вводить в зимний период для домов и дач с электроотоплением
Правительство России расширило возможность применения льготы по стоимости электроэнергии для населения, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления кабмина, опубликованного 21 февраля. Решение принято с учетом обращений граждан, говорится в релизе пресс-службы правительства.
Властям всех субъектов Федерации разрешили в период отопительного сезона снижать тариф за электричество для людей, живущих «в жилых или садовых домах» с электроотоплением при условии, если их жилище не газифицировано.
Ранее такой льготой могли воспользоваться только жители ряда регионов, газификация которых составляет менее 5%. Причем снижение цен вводилось строго в период с января по апрель. До новых поправок правительства эта повышенная льгота затрагивала только Забайкальский край, Бурятию, Туву и Хакасию, Иркутскую, Мурманскую, Амурскую, Магаданскую области и Еврейскую АО.
Теперь же по решению региональных властей эта льгота, как следует из релиза, может применяться «в любом субъекте страны в течение всего отопительного сезона (в каждом регионе свой период) независимо от диапазона потребления [электроэнергии]».
Напомним, что диапазоны потребления – дифференцированные тарифы на электроэнергию для граждан – во всех регионах страны стали применяться с 1 января 2025 г. Максимальное значение объемов потребления электрической энергии в первом диапазоне (льготный тариф) составляет не более 3900 кВт ч в месяц на домохозяйство, во втором (повышенный тариф) – от 3900 до 6000 кВт ч и третьем (коммерческий тариф) – более 6000 кВт ч в месяц. Таким образом, начал действовать принцип «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час».
«Постановление позволит регионам принять решение о пересмотре диапазонов потребления с возможностью применения сезонного коэффициента до 1,8. Это позволит увеличить объем электрической энергии в первом диапазоне до 7020 кВт ч в месяц, во втором — до 10 800 кВт ч в месяц», – сообщила 21 февраля пресс-служба ФАС.
Принятое постановление правительства предполагает пересчет стоимости электроэнергии с начала 2025 г. для граждан, проживающих в домах с электроотоплением. «Кроме того, региональные власти должны будут не позднее 1 марта 2025 г. пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8», – указано в сообщении кабмина. То есть для граждан, уже заплативших в начале года значительные суммы за электричество, следующие счета должны быть скорректированы в меньшую сторону.
Как проблема дошла до Москвы
Проблема роста платежей за электричество обсуждалась 18 февраля в Госдуме на закрытом совещании по вопросам корректировки диапазонов дифференцированных тарифов В Telegram-канале депутата Госдумы от партии «Новые люди» по Дальневосточному федеральному округу Розы Черемис был опубликован фрагмент с мероприятия. На нем председатель думского комитета по энергетике, экс-министр энергетики России Николай Шульгинов («Единая Россия») пояснил, что все партийные фракции согласны, что в постановление правительства о дифференцированных тарифах необходимо внести изменения.
«В последние дни был разработан проект постановления ФАС и Минэнерго, – рассказывал Шульгинов. – Сегодня идет его досогласование с Минюстом. Думаю, до конца февраля будет принято решение, которое внесет изменение касающееся применения сезонного коэффициента 1,8 для расширения объема потребления во всех регионах, где нет централизованного газоснабжения, а также будет пересчет (счетов) за январь месяц».
Как пояснил в разговоре с «Ведомостями» депутат Госдумы от Приморья Алексей Корниенко (КПРФ), на заседании депутаты сперва обсуждали ситуацию в Приморском крае. Новые диапазоны в крае стали действовать с 1 января: первый – до 3900 кВт ч в месяц, второй – от 3901 до 6000 кВт ч, третий – более 6000 кВт ч в месяц. В феврале в интернет-чатах приморцы, проживающие в негазифицированных частных домах, которые в среднем тратят только на отопление около 7200 кВт ч в месяц, начали жаловаться на платежки за электричество. Например, в квитанции дома на 230 кв. м счет составлял 29 000 руб. В ряде случаев были суммы в диапазоне 50 000–90 000 руб.
Местные СМИ сообщали, что жители региона начали массово жаловаться на завышенные счета во всевозможные инстанции. Сама Чемерис 17 февраля сообщила, что обнаружила шестизначную сумму в счете за электроэнергию за январь. После этого она направила запрос в Генеральную прокуратуру по поводу такого резкого роста цен на электричество.
По словам Корниенко, потом к дискуссии присоединились сибирские регионы, которые также столкнулись высокими счетами за электричество. Аналогичная ситуация фиксируется и в районах Крайнего Севера, объясняет депутат. Корниенко добавил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин также пригласил на 25–26 февраля представителей министерства энергетики России, чтобы они дали пояснения о сложившейся ситуации.
А еще 12 февраля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возмутился завышенными счетами за электричество, которые достигают 20 000 и 30 000 руб. в месяц после изменения лимитов дифференцированных тарифов. Глава региона рассказал, что провел совещание по этому вопросу и пообещал, что лимит диапазонов потребления электроэнергии будет пересмотрен в сторону увеличения. По уже выставленным счетам будет сделан перерасчет. 11 февраля прокуратура региона сообщила, что была начата проверка.
Отметим, что одним из наиболее активных лоббистов введения льготных тарифов для населения в зимний период был Игорь Кобзев – губернатор Иркутской области, которая одной из первых и получила право их применить. В ноябре он просил правительство увеличить льготный объем потребления до 9000 кВт ч в месяц на домохозяйство. Жаловался на возможный резкий рост цен стоимости электричества зимой также глава Хакасии Валентин Коновалов.
Зачем дифференцировать тарифы
Тарифы на электроэнергию для физических лиц в России традиционно ниже экономически обоснованных уровней и субсидируются промышленными потребителями, которые фактически доплачивают за население. Объем таких доплат – перекрестного субсидирования, или «перекрестки» – составляет около 300 млрд руб. ежегодно. Дифференцированный тариф был введен с целью снизить объем «перекрестки», поскольку дешевой электроэнергией нередко пользуется малый бизнес, «маскирующийся» под физлиц – в том числе серые майнеры криптовалют.
Последних особенно много в Иркутской области, где тариф для граждан – традиционно самый низкий в стране. Стоимость 1 кВт ч в регионе на первое полугодие 2025 г. установлена в размере от 1,58 руб. до 4,9 руб. в зависимости от объемов потребления (то есть от того, в какой диапазон укладывается домохозяйство). Минимальный тариф для домов, которые отапливаются электричеством, и для сельских жителей – 1,106 руб. за 1 кВт ч. Для сравнения: в Московской области одноставочный тариф (без учета суточной дифференциации) в зависимости от типа населенного пункта и наличия электроотопления варьируется от 5,13 до 7,33 руб./кВт ч, а с 1 июля 2025 г. вырастет до 6,19 – 8,25 руб./кВт ч.
В сообщении пресс-службы ФАС говорится, что принятый правительством документ «не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам».
Дифференцированные тарифы для населения введены сейчас во всех регионах России, кроме Москвы, Татарии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской областей, Ненецкого и Чукотского АО. В этих регионах объем перекрестного субсидирования не превышает уровни, установленные ФАС.
«Ведомости» направили уточняющие вопросы в ФАС, регулятор энергорынков – НП «Совет рынка» и «Сообщество потребителей энергии» (лобби энергоемкой промышленности).