Почему регионам разрешили снижать тарифы на электричество для населения

Как пояснил в разговоре с «Ведомостями» депутат Госдумы от Приморья Алексей Корниенко (КПРФ), на заседании депутаты сперва обсуждали ситуацию в Приморском крае. Новые диапазоны в крае стали действовать с 1 января: первый – до 3900 кВт ч в месяц, второй – от 3901 до 6000 кВт ч, третий – более 6000 кВт ч в месяц. В феврале в интернет-чатах приморцы, проживающие в негазифицированных частных домах, которые в среднем тратят только на отопление около 7200 кВт ч в месяц, начали жаловаться на платежки за электричество. Например, в квитанции дома на 230 кв. м счет составлял 29 000 руб. В ряде случаев были суммы в диапазоне 50 000–90 000 руб.