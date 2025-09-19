Сложностей в получении кредитов не испытывают только 17% самозанятых

Согласно данным исследования, 17,4% из общей выборки ответили, что не испытывали никаких сложностей или не были заинтересованы в получении заемных средств от банков и МФО для развития своего дела. В числе личных мотивов отказа от обращения за займом доминируют опасения потерять стабильный доход (49,8%) и стратегия полагаться исключительно на собственные силы (40,2%).