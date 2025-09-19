Газета
Сложностей в получении кредитов не испытывают только 17% самозанятых

Проблем с получением кредитов не испытывают лишь 17,4% самозанятых. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией «Лайм-займ» (ГК Lime Credit Group), с которым ознакомились «Ведомости».

Согласно данным исследования, 17,4% из общей выборки ответили, что не испытывали никаких сложностей или не были заинтересованы в получении заемных средств от банков и МФО для развития своего дела. В числе личных мотивов отказа от обращения за займом доминируют опасения потерять стабильный доход (49,8%) и стратегия полагаться исключительно на собственные силы (40,2%).

При этом высокие процентные ставки сдерживают лишь 1,2% респондентов, а наличие других кредитов – только 0,1%.

Опрос также показал, что почти половина самозанятых сталкивались с трудностями при получении кредитов на развитие бизнеса в банках и МФО.

Исследование, в котором участвовали 1500 самозанятых со всей страны, проводилось через сервис «Анкетолог».

