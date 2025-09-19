Минэнерго не ожидает ограничений на майнинг криптовалюты в регионах

Закон о легализации майнинга начал действовать в России с 1 ноября 2024 г. Тогда же были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры.