Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Минэнерго не ожидает ограничений на майнинг криптовалюты в регионах

Ведомости

Минэнерго РФ не получало новых обращений от губернаторов о запрете майнинга криптовалюты в регионах и не прогнозирует введения дополнительных ограничений в ближайшее время. Об этом директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов сообщил ТАСС в кулуарах профессиональной конференции ассоциации «Совет производителей энергии».

По его словам, оснований для таких запретов также нет.

«Все нормально. Раз дефицитов нет, то оснований нет. У нас вообще энергосистема хорошо работает», – отметил Максимов.

16 сентября «Ведомости» писали, что Банк России намерен с 2026 г. обеспечить регулярное получение данных о майнерах цифровой валюты и операторах майнинговой инфраструктуры.

Закон о легализации майнинга начал действовать в России с 1 ноября 2024 г. Тогда же были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте