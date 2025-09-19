Минэнерго не ожидает ограничений на майнинг криптовалюты в регионах
Минэнерго РФ не получало новых обращений от губернаторов о запрете майнинга криптовалюты в регионах и не прогнозирует введения дополнительных ограничений в ближайшее время. Об этом директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов сообщил ТАСС в кулуарах профессиональной конференции ассоциации «Совет производителей энергии».
По его словам, оснований для таких запретов также нет.
«Все нормально. Раз дефицитов нет, то оснований нет. У нас вообще энергосистема хорошо работает», – отметил Максимов.
16 сентября «Ведомости» писали, что Банк России намерен с 2026 г. обеспечить регулярное получение данных о майнерах цифровой валюты и операторах майнинговой инфраструктуры.
Закон о легализации майнинга начал действовать в России с 1 ноября 2024 г. Тогда же были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры.