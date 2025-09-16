ЦБ будет получать данные о майнерах

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 г. С этого же дня были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры.