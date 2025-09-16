ЦБ будет получать данные о майнерах
Банк России планирует с 2026 г. обеспечить регулярное получение данных, касающихся деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка ЦБ на 2026–2028 гг.
Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 г. С этого же дня были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры.
Согласно данным ФНС, на конец мая 2025 г. в реестрах насчитывается более 1000 участников. Всем майнерам (юрлицам, физлицам и ИП) необходимо ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах на сайте ФНС.