ЦБ будет получать данные о майнерах

Ведомости

Банк России планирует с 2026 г. обеспечить регулярное получение данных, касающихся деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка ЦБ на 2026–2028 гг.

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу с 1 ноября 2024 г. С этого же дня были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, а также операторы соответствующей инфраструктуры.

Согласно данным ФНС, на конец мая 2025 г. в реестрах насчитывается более 1000 участников. Всем майнерам (юрлицам, физлицам и ИП) необходимо ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах на сайте ФНС.

