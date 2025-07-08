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«Квалы» назвали основные барьеры для инвестиций в продукты на базе криптовалют

Это недостаток базовых знаний о криптовалютах, высокая волатильность и сомнения в безопасности
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Основные барьеры для вложений в инструменты с привязкой к криптовалютам – это недостаток базовых знаний, высокая волатильность, а также сомнения в безопасности платформ, где цифровые валюты обращаются. Таковы результаты опроса квалифицированных инвесторов, который в июне провел «БКС мир инвестиций» (его итоги есть у «Ведомостей»).

В опросе участвовало порядка 1500 человек. Исследование проводилось по всей России в городах с населением от 100 000 человек. Опрашивались мужчины и женщины старше 20 лет, имеющие статус квалифицированного инвестора и активы от 50 000 руб. Опыт инвестирования в криптовалютные инструменты есть у половины (52%) опрошенных, еще 38% пока не пробовали, но хотели бы. В основном инвесторы предпочли бы обслуживаться в России (78%) и выбирают рубль для пополнения инвестиционного счета (85%).

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