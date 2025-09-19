ЦБ повысил официальный курс доллара до 83,59 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 22 сентября, на уровне 83,59 руб. Это на 0,42 руб. выше предыдущего значения. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Курс евро, наоборот, снизился на 0,09 руб. до 98,88 руб. Колебания юаня минимальны – 11,71 руб. (+0,04 руб.).
11 сентября доллар на межбанковском рынке впервые с апреля поднимался выше 85 руб. до 85,2 руб. Тогда ЦБ установил официальный курс на отметке 84,92 руб., что стало максимумом с 11 апреля. Аналитики отмечали, что летний период стабильности курса рубля завершился.
По словам главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, на рынке наблюдается перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков среди причин ослабления курса рубля выделял ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключал укрепления российской валюты в случае улучшения отношений с США: в этом случае доллар может опуститься в диапазон 70–80 руб. Однако новые санкции и ухудшение отношений с Западом, по его мнению, способны вернуть курс к 90 руб./$.