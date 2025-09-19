ЦБ повысил официальный курс доллара до 83,59 рубля

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключал укрепления российской валюты в случае улучшения отношений с США: в этом случае доллар может опуститься в диапазон 70–80 руб. Однако новые санкции и ухудшение отношений с Западом, по его мнению, способны вернуть курс к 90 руб./$.