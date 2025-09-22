В 90% случаев клиенты гасят задолженности после звонка от банка
В 90% случаев клиенты гасят задолженность после звонка от банка, рассказал источник «Ведомостей» в одной крупной кредитной организации.
Чаще всего люди просто забывают о платежах, а звонок от банка служит напоминанием. По словам источников, количество таких звонков по задолженностям в месяц может достигать 80 млн.
Однако с 1 сентября вступила в силу мера против массовых обзвонов. Мера направлена на борьбу с мошенничеством. Теперь граждане могут ограничить массовые обзвоны или же разрешить звонки только от определенных организаций. Чтобы звонок прошел, клиент той или иной организации должен предоставить согласие на такие звонки.
Мера усложняет работу банков в напоминании должникам. Новое регулирование существенно меняет годами сложившуюся практику, причем она не только российская, но и международная, рассказал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
18 сентября Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минцифры с просьбой пересмотреть требование к звонкам. Банки надеются избежать обязанности получать согласие клиента на массовые обзвоны. Согласно принятым поправкам в № 44-ФЗ «О связи», вызовы могут осуществляться без согласия гражданина по инициативе госорганов и подведомственных организаций, а также любых других организаций, которые определяет правительство России. Врио президента АБР Денис Липаев предлагает внести банки, которые звонят клиентам с целью взыскания долгов, в список таких организаций, которым не нужно согласие клиентов на массовый обзвон.