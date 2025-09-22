В 90% случаев клиенты гасят задолженности после звонка от банка

18 сентября Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минцифры с просьбой пересмотреть требование к звонкам. Банки надеются избежать обязанности получать согласие клиента на массовые обзвоны. Согласно принятым поправкам в № 44-ФЗ «О связи», вызовы могут осуществляться без согласия гражданина по инициативе госорганов и подведомственных организаций, а также любых других организаций, которые определяет правительство России. Врио президента АБР Денис Липаев предлагает внести банки, которые звонят клиентам с целью взыскания долгов, в список таких организаций, которым не нужно согласие клиентов на массовый обзвон.