В ЦБ заявили о начале оживления кредитного рынка
В России постепенно оживает кредитный рынок, в особенности автокредитование и ипотечные займы, рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
«Оживление в различных сегментах кредитного рынка уже сейчас происходящее. Но если говорить про кредит населению, то здесь явный рост автокредитов в последние месяцы. Ипотека, в том числе и рыночная ипотека, начинает тоже оживать», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Тремасова, в Банке России пока не заметили ускорения роста по потребительским необеспеченным кредитам. При этом он отметил, что вскоре получит августовскую статистику. Советник главы регулятора подчеркнул, что корпоративное кредитование также оживляется, несмотря на замедление в начале 2025 г.
В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф говорил, что рынок ипотечного кредитования может стабилизироваться через год, а сейчас он «сильно болеет» и на россиянах это отражается недоступностью ипотеки.