Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

В ЦБ заявили о начале оживления кредитного рынка

Ведомости

В России постепенно оживает кредитный рынок, в особенности автокредитование и ипотечные займы, рассказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Оживление в различных сегментах кредитного рынка уже сейчас происходящее. Но если говорить про кредит населению, то здесь явный рост автокредитов в последние месяцы. Ипотека, в том числе и рыночная ипотека, начинает тоже оживать», – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Тремасова, в Банке России пока не заметили ускорения роста по потребительским необеспеченным кредитам. При этом он отметил, что вскоре получит августовскую статистику. Советник главы регулятора подчеркнул, что корпоративное кредитование также оживляется, несмотря на замедление в начале 2025 г.

В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф говорил, что рынок ипотечного кредитования может стабилизироваться через год, а сейчас он «сильно болеет» и на россиянах это отражается недоступностью ипотеки.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте