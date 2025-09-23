Крупные банки начали обнулять лимиты по выданным кредиткам

«Известия» по ссылкой на пресс-службу ВТБ пишут, что это распространенная рыночная практика, которая применяется к клиентам с повышенным уровнем риска. ЦБ ответил, что не видят роста жалоб от граждан на обнуление лимитов. Банки могут самостоятельно ограничивать риски по кредитным картам из-за частых просрочек или высокой долговой нагрузки клиента.