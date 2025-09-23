Крупные банки начали обнулять лимиты по выданным кредиткам
Крупные банки начали обнулять лимиты по выданным кредиткам, чтобы не делать большие резервы и не нарушать требования Центробанка, выяснили «Известия».
Жалобы от клиентов на обнуление лимитов поступают на «Ренессанс банк», «Почта банк» и ВТБ. Клиенты «Почта банка» получали уведомления об обнулении кредитных лимитов с предложением оформить карту ВТБ для перевода долга. В самом ВТБ лимиты уменьшались до нуля или до суммы задолженности без предварительного уведомления, сообщила газета.
«Известия» по ссылкой на пресс-службу ВТБ пишут, что это распространенная рыночная практика, которая применяется к клиентам с повышенным уровнем риска. ЦБ ответил, что не видят роста жалоб от граждан на обнуление лимитов. Банки могут самостоятельно ограничивать риски по кредитным картам из-за частых просрочек или высокой долговой нагрузки клиента.
«Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» сообщал, что в августе сегмент кредитных карт в России показал активный рост. Число выданных карт выросло на 23%, денежный объем – на 27%.