Крупные банки начали обнулять лимиты по выданным кредиткам

Ведомости

Крупные банки начали обнулять лимиты по выданным кредиткам, чтобы не делать большие резервы и не нарушать требования Центробанка, выяснили «Известия».

Жалобы от клиентов на обнуление лимитов поступают на «Ренессанс банк», «Почта банк» и ВТБ. Клиенты «Почта банка» получали уведомления об обнулении кредитных лимитов с предложением оформить карту ВТБ для перевода долга. В самом ВТБ лимиты уменьшались до нуля или до суммы задолженности без предварительного уведомления, сообщила газета.

«Известия» по ссылкой на пресс-службу ВТБ пишут, что это распространенная рыночная практика, которая применяется к клиентам с повышенным уровнем риска. ЦБ ответил, что не видят роста жалоб от граждан на обнуление лимитов. Банки могут самостоятельно ограничивать риски по кредитным картам из-за частых просрочек или высокой долговой нагрузки клиента.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» сообщал, что в августе сегмент кредитных карт в России показал активный рост. Число выданных карт выросло на 23%, денежный объем – на 27%.

