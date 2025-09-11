В России выдачи кредитных карт в августе выросли на 23%
Сегмент кредитных карт в России показал активный рост в августе. Число выданных карт выросло на 23%, денежный объем – на 27%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро».
В августе банки выдали 1,46 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 218,1 млрд руб. и средним лимитом по карте 150 000 руб. В результате выдачи вернулись к уровню декабря 2024 г. в количественном выражении и превысили его в денежном выражении.
Положительная динамика в сегменте кредитных карт наблюдалась в июле. Тогда за месяц количество выданных карт увеличилось на 9%.
С 1 сентября в России вступил в силу закон, согласно которому граждане при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. не смогут получить деньги сразу, писали «Ведомости». Документ вводит период охлаждения для защиты людей от оформления ссуд под воздействием аферистов. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут выдавать заемные средства на сумму от 50 000 до 200 000 руб. только через 4 часа после подписания договора, более 200 000 руб. – через 48 часов.
Период охлаждения действует и при увеличении суммы кредита/займа по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. В таких случаях длительность охлаждения зависит от суммы ранее предоставленной ссуды и размера ее увеличения. К примеру, если лимит по кредитной карте составляет 180 000 руб. и заемщик увеличивает его на 30 000 руб., то длительность периода охлаждения составит 48 часов.