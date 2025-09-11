В России выдачи кредитных карт в августе выросли на 23%

С 1 сентября в России вступил в силу закон, согласно которому граждане при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. не смогут получить деньги сразу, писали «Ведомости». Документ вводит период охлаждения для защиты людей от оформления ссуд под воздействием аферистов. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут выдавать заемные средства на сумму от 50 000 до 200 000 руб. только через 4 часа после подписания договора, более 200 000 руб. – через 48 часов.