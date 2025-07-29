В России за полгода через сервисы рассрочки купили товаров на 300 млрд рублей

Объем российского рынка BNPL-сервисов (сервисы рассрочки, от англ. buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом») в первом полугодии 2025 г. в России вырос почти в два раза и составил около 300 млрд руб. против 155 млрд в первом полугодии 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор сервиса «Долями» от Т-банка Максим Зайцев. Компания подсчитала объем всех транзакций, проведенных через BNPL-сервисы «Долями», «Сплит» от «Яндекса», «Подели» от Альфа-банка, «Частями» от Wildberries и др.