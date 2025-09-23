ЦБ: прибыль банковского сектора уменьшилась почти в два раза в августе

ЦБ: прибыль банковского сектора уменьшилась почти в два раза в августеОна снизилась до 203 млрд в августе после 397 млрд рублей в июле
Чистая прибыль банковского сектора уменьшилась практически в два раза – до 203 млрд руб. в августе после 397 млрд руб. в июле. Это следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации» в прошлом месяце.
Доходность на капитал снизилась до 13% с 24,9% месяцем ранее. Регулятор объяснил это снижением основной прибыли до 192 млрд руб. (-87 млрд руб., или снижение на 31%). Отрицательно повлияли следующие факторы:
рост отчислений в резервы (+67 млрд руб., рост на 36%) отдельными банками по старым проблемным кредитам,
сокращение чистого процентного дохода (-36 млрд руб., снижение на 6%), в основном в корпоративном сегменте, где на кредиты с плавающими ставками приходится около 65% портфеля. Доходность по ним переоценилась вслед за снижением ключевой ставки.
Волатильные доходы снизились до 90 млрд руб. (-64 млрд руб., на 42%) из-за меньших дивидендов от дочерних компаний (4 млрд руб.) после крупных выплат в июле (около 60 млрд руб.). Также выросли налоговые отчисления на 33 млрд руб.
«Совокупный финансовый результат сектора составил 207 млрд руб., что сопоставимо с прибылью. В августе переоценка ценных бумаг, отражаемая напрямую в капитале, была незначительной (4 млрд руб.)», – говорится в обзоре.
С начала 2025 г. банки заработали 2,1 трлн руб., что в целом соответствует прибыли за аналогичный период 2024 г., отмечали в ЦБ в августе. Чистая прибыль банковского сектора в июле этого года достигла 397 млрд руб., показав рост на 1,3%. Основная прибыль снизилась на 44 млрд руб. до 285 млрд руб. на фоне наращивания кредитного портфеля. Неосновные (волатильные) доходы, преимущественно от операций с валютой, и дивиденды дочерних компаний почти не изменились и составили 155 млрд руб.