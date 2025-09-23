ЦБ: прибыль банковского сектора уменьшилась почти в два раза в августе

С начала 2025 г. банки заработали 2,1 трлн руб., что в целом соответствует прибыли за аналогичный период 2024 г., отмечали в ЦБ в августе. Чистая прибыль банковского сектора в июле этого года достигла 397 млрд руб., показав рост на 1,3%. Основная прибыль снизилась на 44 млрд руб. до 285 млрд руб. на фоне наращивания кредитного портфеля. Неосновные (волатильные) доходы, преимущественно от операций с валютой, и дивиденды дочерних компаний почти не изменились и составили 155 млрд руб.