ГД приняла законопроект о контроле Росфинмониторинга за переводами через СБП

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий полномочия Росфинмониторинга по контролю за переводами денежных средств, совершаемыми через Систему быстрых платежей (СБП) и национальную платежную систему «Мир». Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, Росфинмониторинг получит законодательно закрепленное право взаимодействовать с организацией, выполняющей функции операционного и клирингового центра при переводе средств через СБП. В настоящее время такую функцию исполняет АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

Как отмечается в пояснительной записке, доступ к информации НСПК позволит ведомству быстрее проводить проверочные мероприятия и снизить нагрузку на банки за счет сокращения объема «веерных» запросов.

В июле Банк России сообщал, что за первое полугодие 2025 г. граждане через СБП оплатили 2,44 млрд покупок на сумму 4,1 трлн руб., что на 58% больше по количеству и на 50% больше по объему относительно первого полугодия 2024 г.

