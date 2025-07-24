За полгода россияне оплатили через СБП покупки на 4,1 трлн рублей

Во II квартале каждый второй россиянин воспользовался СБП для оплаты товаров и услуг: граждане оплатили 1,3 млрд покупок на 2,2 трлн руб. Это на 57,6% больше по количеству и на 43% больше по сумме, чем за аналогичный период год назад. В поквартальной динамике число проводимой через СБП оплаты увеличилось почти на 13,6%, объем – на 10%. Среднее количество платежей в сутки составило 15 млн, средний чек – около 1700 руб.