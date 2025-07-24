За полгода россияне оплатили через СБП покупки на 4,1 трлн рублей

За полгода россияне оплатили через СБП покупки на 4,1 трлн рублейОбъемы платежей растут вместе с количеством магазинов, принимающих оплату этим способом
За первое полугодие 2025 г. граждане через СБП оплатили 2,44 млрд покупок на сумму 4,1 трлн руб., что на 58% больше по количеству и на 50% больше по объему относительно первого полугодия 2024 г., следует из статистики Банка России за II квартал.
Во II квартале каждый второй россиянин воспользовался СБП для оплаты товаров и услуг: граждане оплатили 1,3 млрд покупок на 2,2 трлн руб. Это на 57,6% больше по количеству и на 43% больше по сумме, чем за аналогичный период год назад. В поквартальной динамике число проводимой через СБП оплаты увеличилось почти на 13,6%, объем – на 10%. Среднее количество платежей в сутки составило 15 млн, средний чек – около 1700 руб.
Продолжающийся рост платежей связан с увеличением количества торговых точек, принимающих оплату через СБП, – к концу II квартала их число составило 2,55 млн, увеличившись за квартал на 8%. По-прежнему активнее других этот способ оплаты подключают малые и средние предприятия (МСП), отмечает ЦБ: за апрель – июнь таких компаний стало чуть более 2 млн (+7,34%), что составляет 32% от общего числа МСП.
Общее количество и объем операций, совершенных через СБП за первое полугодие 2025 г., увеличились на 53,5% и 84% в годовом выражении: через систему прошло 8,72 млрд транзакций на 47,4 трлн руб. Только во II квартале граждане провели 4,61 млрд операций на сумму 24,8 трлн руб. Среднее количество операций в сутки за апрель – июнь составило почти 51 млн, максимальное – 64 млн, указывает ЦБ.
Основную долю в объемах и количеству операций по-прежнему занимают переводы: в первом полугодии их число достигло 6,09 млрд (+50% за год), а сумма – 42,4 трлн руб. (+88,44%). За II квартал 2025 г. этой функцией воспользовались семь из 10 жителей страны, которые совершили 3,2 млрд переводов на сумму 22,2 трлн руб. 4 из 10 переводов за период апрель – июнь – это переводы граждан между своими счетами в разных банках, отмечает ЦБ. Средняя сумма перевода во II квартале была около 7000 руб.
Во II квартале также увеличились количество и объем выплат, которые граждане получили, в том числе в виде кешбэка, от страховых компаний, брокеров и других юрлиц: чуть более 57 млн переводов от компаний на общую сумму 438 млрд руб. Это больше в 1,5 и 1,4 раза по сравнению с соответствующими показателями предыдущего года, следует из данных ЦБ. В поквартальной динамике рост составил 10 и 16% соответственно.
По итогам I квартала доля безналичных платежей в России достигла 86,7%, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в начале июля. При этом она отмечала, что доля расчетов с использованием карт в общем объеме продолжает уменьшаться – за прошлый год она сократилась на 6%, а за последние два года – на 10%. Тем не менее, по ее словам, наблюдается рост использования альтернативных платежных инструментов – СБП, QR-кодов и проч.
В ближайшие два года рост числа и объема операций по СБП продолжится, прогнозировал в начале 2025 г. управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, остается множество торговых точек, которые пока не оборудованы под прием оплаты посредством СБП, поэтому есть потенциал для роста. Но некоторого замедления темпов роста операций можно ожидать уже после 2025 г., для сильного торможения пока нет никаких оснований, отмечал тогда Беликов.