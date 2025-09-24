ЦБ не намерен смягчать законопроект о штрафах за нарушение прав клиентов банков
Банк России настаивает на введении более жестких штрафов для кредитных организаций за нарушения при привлечении вкладов, выдаче потребительских кредитов и работе с мобилизованными. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Гузнов на полях XXII Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.
Правительство поддержало законопроект, который предусматривает взыскание штрафов в размере от 0,1 до 1% от собственного капитала банка за такие нарушения. Документ внесли в Госдуму в июле, он уже принят в первом чтении. В случае одобрения закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Часть крупных банков выступила против предложенных мер. В частности, Сбербанк предложил фиксированные штрафы от 1 млн до 200 млн руб. в зависимости от тяжести нарушения, без привязки к капиталу.
Гузнов подчеркнул, что корректировки законопроекта ко второму чтению не обсуждаются. По его словам, банкам как потенциальным адресатам этих норм не хотелось бы появления такой системы.
«У нас ровно такая же дискуссия была, когда вводились повышенные штрафы в рамках банковского законодательства за нарушение ПОД/ФТ. Абсолютно, я даже новых аргументов не услышал, некоторый эффект дежавю у меня», – отметил он.
По словам зампреда ЦБ, предложение банков о предварительных процедурах и обязательных проверках перед применением санкций снизит эффективность надзора.
В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России выступает за увеличение штрафов для кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Она отмечала, что усиление материальной ответственности станет сильным сдерживающим фактором недобросовестного поведения.