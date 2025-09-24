ЦБ не намерен смягчать законопроект о штрафах за нарушение прав клиентов банков

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает взыскание штрафов в размере от 0,1 до 1% от собственного капитала банка за такие нарушения. Документ внесли в Госдуму в июле, он уже принят в первом чтении. В случае одобрения закон вступит в силу со дня официального опубликования.