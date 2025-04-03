ЦБ: необходимо повышать штрафы для банков за нарушение прав клиентов
Банк России выступает за увеличение штрафов для кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме.
«Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков», – сказала она.
Глава ЦБ добавила, что усиление материальной ответственности станет сильным сдерживающим фактором недобросовестного поведения.
В марте Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным также заявила, что в России все активнее распространяются вирусы, с помощью которых мошенники получают контроль над мобильным приложением банка. По оценкам регулятора, во второй половине 2024 г. почти 50% хищений со счетов были совершены таким образом. Если банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное, также нужна личная ответственность топ-менеджмента, подчеркивала глава ЦБ.