ЦБ: необходимо повышать штрафы для банков за нарушение прав клиентов

В марте Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным также заявила, что в России все активнее распространяются вирусы, с помощью которых мошенники получают контроль над мобильным приложением банка. По оценкам регулятора, во второй половине 2024 г. почти 50% хищений со счетов были совершены таким образом. Если банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное, также нужна личная ответственность топ-менеджмента, подчеркивала глава ЦБ.