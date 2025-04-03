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ЦБ: необходимо повышать штрафы для банков за нарушение прав клиентов

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Банк России выступает за увеличение штрафов для кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме.

«Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков», – сказала она.

Глава ЦБ добавила, что усиление материальной ответственности станет сильным сдерживающим фактором недобросовестного поведения.

В марте Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным также заявила, что в России все активнее распространяются вирусы, с помощью которых мошенники получают контроль над мобильным приложением банка. По оценкам регулятора, во второй половине 2024 г. почти 50% хищений со счетов были совершены таким образом. Если банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное, также нужна личная ответственность топ-менеджмента, подчеркивала глава ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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