ЦБ опубликовал рейтинг банков по жалобам на кредитование за полгода
Банк России опубликовал ренкинг российских банков по уровню обоснованных жалоб на кредитование за период с января по июнь 2025 г. По данным регулятора, сами кредитные организации попросили ЦБ подсчитывать рейтинг раз в полгода, а не в год, как это планировалось изначально.
Как объяснили в пресс-службе регулятора, рейтинг включает сведения о тех организациях, на которые ЦБ получил за отчетный период более одной обоснованной жалобы на кредитование. Обязателен для банков в ренкинге также розничный кредитный портфель.
Больше всего жалоб при расчете на 100 000 кредитных договоров оказалось в «МТС банке». Следующие позиции в рейтинге заняли Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Т-банк, «Почта банк», Альфа-банк и Сбербанк. Кроме того, указали в ЦБ, организации сравниваются по статусу (системно значимые и другие) и по размеру розничной клиентской базы (более 5 млн кредитных договоров и остальные).
В конце июля Банк России сообщал, что в первом полугодии 2025 г. регулятор получил 111 700 жалоб на кредитные организации. Это на 28,6% больше, чем за тот же период в 2024 г. Наибольший рост жалоб пришелся на категорию «расчетный счет» – 23,5% всех обращений (по сравнению с 15,3% в первом полугодии 2024 г.). Второе место занимает «потребительское кредитование» – 14,6%, что, наоборот, ниже прошлогоднего показателя (19,7%).