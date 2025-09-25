ЦБ опубликовал рейтинг банков по жалобам на кредитование за полгода

В конце июля Банк России сообщал, что в первом полугодии 2025 г. регулятор получил 111 700 жалоб на кредитные организации. Это на 28,6% больше, чем за тот же период в 2024 г. Наибольший рост жалоб пришелся на категорию «расчетный счет» – 23,5% всех обращений (по сравнению с 15,3% в первом полугодии 2024 г.). Второе место занимает «потребительское кредитование» – 14,6%, что, наоборот, ниже прошлогоднего показателя (19,7%).