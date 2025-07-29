Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Число жалоб на банки в России выросло на 28,6% в первом полугодии 2025 года

Ведомости

С января по июнь 2025 г. в Банк России поступило 111 700 жалоб на кредитные организации. Это на 28,6% больше, чем за тот же период в 2024 г. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Наибольший рост жалоб пришлось категорию «расчетный счет» – 23,5% всех обращений (по сравнению с 15,3% в первом полугодии 2024 г.). Второе место занимает «потребительское кредитование» – 14,6%, что, наоборот, ниже прошлогоднего показателя (19,7%).

Доля жалоб, связанных с мошенничеством, также сократилась – с 11,3% в 2024 г. до 9,8% в 2025 г. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим категориям: «ипотечное кредитование» (снижение с 7,8% до 5,2%), «вклад/депозит» (с 8,5% до 9,1%) и «банковские карты/банкоматы» (с 6,3% до 6,6%) показали умеренные колебания.

27 июня Банк России пригрозил принять поправки в законы или выпустить специальный банковский стандарт для недобросовестных кредитных организаций, если они будут вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях по вкладам и кредитам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных