Число жалоб на банки в России выросло на 28,6% в первом полугодии 2025 года

Доля жалоб, связанных с мошенничеством, также сократилась – с 11,3% в 2024 г. до 9,8% в 2025 г. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим категориям: «ипотечное кредитование» (снижение с 7,8% до 5,2%), «вклад/депозит» (с 8,5% до 9,1%) и «банковские карты/банкоматы» (с 6,3% до 6,6%) показали умеренные колебания.