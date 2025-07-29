Число жалоб на банки в России выросло на 28,6% в первом полугодии 2025 года
С января по июнь 2025 г. в Банк России поступило 111 700 жалоб на кредитные организации. Это на 28,6% больше, чем за тот же период в 2024 г. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Наибольший рост жалоб пришлось категорию «расчетный счет» – 23,5% всех обращений (по сравнению с 15,3% в первом полугодии 2024 г.). Второе место занимает «потребительское кредитование» – 14,6%, что, наоборот, ниже прошлогоднего показателя (19,7%).
Доля жалоб, связанных с мошенничеством, также сократилась – с 11,3% в 2024 г. до 9,8% в 2025 г. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим категориям: «ипотечное кредитование» (снижение с 7,8% до 5,2%), «вклад/депозит» (с 8,5% до 9,1%) и «банковские карты/банкоматы» (с 6,3% до 6,6%) показали умеренные колебания.
27 июня Банк России пригрозил принять поправки в законы или выпустить специальный банковский стандарт для недобросовестных кредитных организаций, если они будут вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях по вкладам и кредитам.