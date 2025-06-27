ЦБ пригрозил принять меры из-за недобросовестных практик банков с вкладами
Банк России пригрозил принять поправки в законы или выпустить специальный банковский стандарт для недобросовестных кредитных организаций, если они будут вводить клиентов в заблуждение при информировании об условиях по вкладам и кредитам. Об этом говорится в Telegram-канале ЦБ РФ.
«Мы выпустили рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторим их исполнение. <...> Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», – говорится в сообщении. Также ЦБ уверил, что следит за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно.
Ответ от ЦБ последовал на жалобу от подписчика канала, в которой сказано, что банки стали навязывать клиентам дополнительные условия для получения меньшей ставки по кредиту или повышенного процента по вкладу.
26 июня Forbes со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро» сообщал, что совокупная задолженность россиян по кредитным картам на 31 мая 2025 г. составила 575,9 млрд руб. Эти данные касаются кредитных карт, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней. На рассматриваемый период их количество достигло 8,3 млн. В начале 2025 г. их было 7,7 млн, а 31 мая 2024 г. – 6,9 млн.