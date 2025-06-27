ЦБ пригрозил принять меры из-за недобросовестных практик банков с вкладами

26 июня Forbes со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро» сообщал, что совокупная задолженность россиян по кредитным картам на 31 мая 2025 г. составила 575,9 млрд руб. Эти данные касаются кредитных карт, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней. На рассматриваемый период их количество достигло 8,3 млн. В начале 2025 г. их было 7,7 млн, а 31 мая 2024 г. – 6,9 млн.