Задолженность россиян по кредиткам превысила 575 млрд рублей
Совокупная задолженность россиян по кредитным картам на 31 мая 2025 г. составила 575,9 млрд руб., сообщил Forbes со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро». Год назад этот показатель был равен 426,7 млрд руб.
Эти данные касаются кредитных карт, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней. На рассматриваемый период их количество достигло 8,3 млн. В начале 2025 г. их было 7,7 млн, а 31 мая 2024 г. – 6,9 млн.
Издание передает мнения экспертов, согласно которым рост задолженности обусловлен такими факторами, как высокая закредитованность заемщиков, вызревание кредитов, выданных в первой половине 2024 г. (тогда был период «кредитного бума»), а также недоступность иных кредитных продуктов, в том числе кредитов наличными. Кроме того, в материале подчеркивается, что просрочка по кредитам «омолаживается», что связано с периодом «знакомства» у молодежи с кредитами в первую очередь с помощью карт.
В начале июня стало известно, что в России две трети населения обладают только базовым уровнем цифровой финансовой культуры. Это показывает, что значительная часть россиян испытывает трудности с ответами на вопросы, связанные с цифровой и финансовой грамотностью.