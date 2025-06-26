Задолженность россиян по кредиткам превысила 575 млрд рублей

Издание передает мнения экспертов, согласно которым рост задолженности обусловлен такими факторами, как высокая закредитованность заемщиков, вызревание кредитов, выданных в первой половине 2024 г. (тогда был период «кредитного бума»), а также недоступность иных кредитных продуктов, в том числе кредитов наличными. Кроме того, в материале подчеркивается, что просрочка по кредитам «омолаживается», что связано с периодом «знакомства» у молодежи с кредитами в первую очередь с помощью карт.