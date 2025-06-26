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Задолженность россиян по кредиткам превысила 575 млрд рублей

Ведомости

Совокупная задолженность россиян по кредитным картам на 31 мая 2025 г. составила 575,9 млрд руб., сообщил Forbes со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро». Год назад этот показатель был равен 426,7 млрд руб.

Эти данные касаются кредитных карт, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней. На рассматриваемый период их количество достигло 8,3 млн. В начале 2025 г. их было 7,7 млн, а 31 мая 2024 г. – 6,9 млн.

Издание передает мнения экспертов, согласно которым рост задолженности обусловлен такими факторами, как высокая закредитованность заемщиков, вызревание кредитов, выданных в первой половине 2024 г. (тогда был период «кредитного бума»), а также недоступность иных кредитных продуктов, в том числе кредитов наличными. Кроме того, в материале подчеркивается, что просрочка по кредитам «омолаживается», что связано с периодом «знакомства» у молодежи с кредитами в первую очередь с помощью карт.

В начале июня стало известно, что в России две трети населения обладают только базовым уровнем цифровой финансовой культуры. Это показывает, что значительная часть россиян испытывает трудности с ответами на вопросы, связанные с цифровой и финансовой грамотностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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