Две трети россиян обладают базовым уровнем цифровой финансовой культуры

В исследовании респонденты были разделены на три группы по уровню ЦФК: низкий, что соответствует 14,2 пункта индекса, базовый (42,3 пункта) и продвинутый (73,3). Итоги опроса показали, что у 65,4% опрошенных базовый уровень, почти у каждого пятого (18,2%) – низкий и только 16,4% респондентов обладают продвинутым уровнем ЦФК. Такие люди разбираются во всех нюансах финансовых продуктов, следят за трендами, разбираются в инвестициях, а также апробируют знания на практике – у них открыто много продуктов в различных финансовых организациях, есть банковские подписки, рассказал представитель Альфа-банка. Вдобавок россияне с продвинутым уровнем ЦФК в семь раз чаще инвестируют и почти в три раза чаще предпочитают сохранить средства на вкладе или накопительном счете, говорится в исследовании.