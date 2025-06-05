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Две трети россиян обладают базовым уровнем цифровой финансовой культуры

Они более уверены в своих цифровых знаниях, чем в финансовых аспектах
Мария Викулова
Понимание основ финансовой грамотности позволяет эффективнее внедрять новые продукты и предотвращать потери от мошеннических схем
Понимание основ финансовой грамотности позволяет эффективнее внедрять новые продукты и предотвращать потери от мошеннических схем / Евгений Разумный / Ведомости

Две трети населения России обладают только базовым уровнем цифровой финансовой культуры (ЦФК), показало первое совместное исследование Альфа-банка и агентства маркетинговых исследований ORO (есть у «Ведомостей»). Это показывает, что значительная часть россиян испытывает трудности с ответами на вопросы, связанные с цифровой и финансовой грамотностью, говорит представитель Альфа-банка. Замеры планируется сделать ежегодными, отметил он.

В исследовании респонденты были разделены на три группы по уровню ЦФК: низкий, что соответствует 14,2 пункта индекса, базовый (42,3 пункта) и продвинутый (73,3). Итоги опроса показали, что у 65,4% опрошенных базовый уровень, почти у каждого пятого (18,2%) – низкий и только 16,4% респондентов обладают продвинутым уровнем ЦФК. Такие люди разбираются во всех нюансах финансовых продуктов, следят за трендами, разбираются в инвестициях, а также апробируют знания на практике – у них открыто много продуктов в различных финансовых организациях, есть банковские подписки, рассказал представитель Альфа-банка. Вдобавок россияне с продвинутым уровнем ЦФК в семь раз чаще инвестируют и почти в три раза чаще предпочитают сохранить средства на вкладе или накопительном счете, говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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