Костин: прибыль российских банков в 2025 году составит до 4 трлн рублей
Российские банки по итогам 2025 г. покажут высокие финансовые результаты, получив совокупную прибыль на уровне 3–4 трлн руб. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на XXII Международном банковском форуме.
«Если мы посмотрим на наш банковский сектор, в этом году планируется высокий уровень прибыльности. По нашим оценкам, порядка 3–4 трлн руб., что говорит о том, что банковский сектор чувствует себя достаточно хорошо», – отметил Костин.
Он подчеркнул, что наиболее тяжелый период для кредитных организаций уже позади, хотя сохраняются определенные сложности. По его словам, банки «находятся на страже» ситуации и «держат все под контролем».
Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших компаний России по размеру чистой прибыли. По итогам 2024 г. Сбербанк нарастил чистую прибыль на 4,8% до 1,58 трлн руб. Второе место в рейтинге заняла «Роснефть». Прибыль компании снизилась на 12% до 1,34 трлн руб. Третье место получил «Газпром» с чистой прибылью 1,32 трлн руб.