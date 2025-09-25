Газета
Сбербанк возглавил рейтинг самых прибыльных компаний России

Сбербанк впервые возглавил рейтинг самых прибыльных российских компаний, следует из рейтинга 100 крупнейших компаний России по размеру чистой прибыли Forbes.

По итогам 2024 г. Сбербанк нарастил чистую прибыль на 4,8% до 1,58 трлн руб. Второе место в рейтинге заняла «Роснефть». Прибыль компании снизилась на 12% до 1,34 трлн руб. Третье место получил «Газпром» с чистой прибылью 1,32 трлн руб.

Общая прибыль 100 участников рейтинга сократилась на 0,5% и достигла 13,172 трлн руб. Это стало ожидаемым результатом с учетом высокого значения ключевой ставки Банка России в 2024 г., замедления деловой активности и роста расходов компаний на обслуживание долга. В рейтинге по итогам 2025 г. Forbes ожидает дальнейшего снижения суммарной прибыли из-за ряда факторов. Среди них повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25%, высокая ставка ЦБ и укрепление рубля.

Сбербанк третий год подряд выплатит акционерам рекордные дивиденды

Инвестиции / Эмитенты

27 февраля Сбербанк объявил финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Рентабельность капитала банка составила 24%. ﻿﻿﻿﻿Число розничных клиентов выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, ﻿количество активных корпоративных клиентов – более чем на 150 000 до 3,3 млн. Совокупный кредитный портфель увеличился на 16,4% до 45,9 трлн руб., совокупные средства клиентов возросли на 21,6%, превысив 44,6 трлн руб.

22 августа Сбербанк завершил выплату дивидендов за 2024 г. Акционерам направили 786,9 млрд руб. На одну обыкновенную и привилегированную акцию пришлось по 34,84 руб. На выплаты было направлено 50% от чистой прибыли. Из них 393,46 млрд руб. получил государственный акционер, аналогичную сумму распределили между более чем 2 млн физических и юридических лиц.

