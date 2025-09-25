Сбербанк возглавил рейтинг самых прибыльных компаний России
Общая прибыль 100 участников рейтинга сократилась на 0,5% и достигла 13,172 трлн руб. Это стало ожидаемым результатом с учетом высокого значения ключевой ставки Банка России в 2024 г., замедления деловой активности и роста расходов компаний на обслуживание долга. В рейтинге по итогам 2025 г. Forbes ожидает дальнейшего снижения суммарной прибыли из-за ряда факторов. Среди них повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25%, высокая ставка ЦБ и укрепление рубля.
27 февраля Сбербанк объявил финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Рентабельность капитала банка составила 24%. Число розничных клиентов выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, количество активных корпоративных клиентов – более чем на 150 000 до 3,3 млн. Совокупный кредитный портфель увеличился на 16,4% до 45,9 трлн руб., совокупные средства клиентов возросли на 21,6%, превысив 44,6 трлн руб.
22 августа Сбербанк завершил выплату дивидендов за 2024 г. Акционерам направили 786,9 млрд руб. На одну обыкновенную и привилегированную акцию пришлось по 34,84 руб. На выплаты было направлено 50% от чистой прибыли. Из них 393,46 млрд руб. получил государственный акционер, аналогичную сумму распределили между более чем 2 млн физических и юридических лиц.