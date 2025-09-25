Сбербанк возглавил рейтинг самых прибыльных компаний России

27 февраля Сбербанк объявил финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Рентабельность капитала банка составила 24%. ﻿﻿﻿﻿Число розничных клиентов выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, ﻿количество активных корпоративных клиентов – более чем на 150 000 до 3,3 млн. Совокупный кредитный портфель увеличился на 16,4% до 45,9 трлн руб., совокупные средства клиентов возросли на 21,6%, превысив 44,6 трлн руб.