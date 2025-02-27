Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% в 2024 году
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась на 4,8% до 1,58 трлн руб. в 2024 г., следует из отчетности кредитной организации.
Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 4,2% г/г, составив 72,03 руб. Рентабельность капитала составила 24%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,3% на конец 2024 г.
Количество розничных клиентов за 12 месяцев 2024 г. выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 000 до 3,3 млн компаний, говорится в пресс-релизе. Совокупный кредитный портфель вырос на 16,4% до 45,9 трлн руб., совокупные средства клиентов увеличились на 21,6% за год, превысив 44,6 трлн руб.
11 февраля «Сбер» представил отчетность по РСБУ, согласно которой чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в январе выросла до 132,9 млрд руб. – на 15,5% в годовом выражении при рентабельности капитала в 22,2%. Чистые процентные доходы финансовой организации достигли 231,5 млрд руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с январем 2024 г. на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы выросли на 2,6% г/г, составив 50 млрд руб. в условиях роста транзакционной активности.