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Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% в 2024 году

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась на 4,8% до 1,58 трлн руб. в 2024 г., следует из отчетности кредитной организации.

﻿﻿Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 4,2% г/г, составив 72,03 руб. ﻿﻿Рентабельность капитала составила 24%. ﻿﻿Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,3% на конец 2024 г.

﻿﻿Количество розничных клиентов за 12 месяцев 2024 г. выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, ﻿число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 000 до 3,3 млн компаний, говорится в пресс-релизе. Совокупный кредитный портфель вырос на 16,4% до 45,9 трлн руб., совокупные средства клиентов увеличились на 21,6% за год, превысив 44,6 трлн руб.

11 февраля «Сбер» представил отчетность по РСБУ, согласно которой чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в январе выросла до 132,9 млрд руб. – на 15,5% в годовом выражении при рентабельности капитала в 22,2%. Чистые процентные доходы финансовой организации достигли 231,5 млрд руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с январем 2024 г. на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы выросли на 2,6% г/г, составив 50 млрд руб. в условиях роста транзакционной активности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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