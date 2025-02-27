Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% в 2024 году

﻿﻿Количество розничных клиентов за 12 месяцев 2024 г. выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, ﻿число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 000 до 3,3 млн компаний, говорится в пресс-релизе. Совокупный кредитный портфель вырос на 16,4% до 45,9 трлн руб., совокупные средства клиентов увеличились на 21,6% за год, превысив 44,6 трлн руб.