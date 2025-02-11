Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ выросла на 15,5% в январе
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в январе выросла до 132,9 млрд руб. – на 15,5% в годовом выражении при рентабельности капитала в 22,2%. Об этом говорится в сообщении на сайте финансовой организации.
По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, организация достигла двузначного роста прибыли «благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержание качества кредитного портфеля». Вместе с тем чистые процентные доходы финансовой организации достигли 231,5 млрд руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с январем 2024 г. на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы выросли на 2,6% год к году, составив 50 млрд руб. в условиях роста транзакционной активности.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе сократились до 43,4 млрд руб. – на 33,6% в годовом исчислении. Стоимость кредитного риска в первом месяце 2025 г. без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,8%. Сформированные резервы в 2,6 раза превышают просроченную задолженность. За январь операционные расходы увеличились на 12,9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 68,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24,8%.
Розничный кредитный портфель в январе составил 17,4 трлн руб., продемонстрировав снижение на 0,5% за месяц (-0,3% без учета секьюритизации жилищных кредитов и цессии по автокредитам), частным клиентам было выдано 201 млрд руб. кредитов. Корпоративный кредитный портфель в первом месяце зимы сократился на 0,8% (-0,5% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 трлн руб., клиентам в этом сегменте было выдано 1,1 трлн руб. кредитов. Средства физлиц в январе показали сезонное снижение на 2,6% до 26,9 трлн руб. (-2,5% без учета валютной переоценки) после устойчивого роста в декабре. Средства юрлиц увеличились на 4% за месяц до 13,7 трлн руб. (+4,3% без учета валютной переоценки).
Базовый и основной капитал Сбербанка сократились за январь на 0,3% и 0,2% соответственно (5,9 трлн и 6,1 трлн руб.). Общий капитал банка увеличился до 7 трлн руб. (на 0,1% за месяц).