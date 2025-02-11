Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ выросла на 15,5% в январе

Розничный кредитный портфель в январе составил 17,4 трлн руб., продемонстрировав снижение на 0,5% за месяц (-0,3% без учета секьюритизации жилищных кредитов и цессии по автокредитам), частным клиентам было выдано 201 млрд руб. кредитов. Корпоративный кредитный портфель в первом месяце зимы сократился на 0,8% (-0,5% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 трлн руб., клиентам в этом сегменте было выдано 1,1 трлн руб. кредитов. Средства физлиц в январе показали сезонное снижение на 2,6% до 26,9 трлн руб. (-2,5% без учета валютной переоценки) после устойчивого роста в декабре. Средства юрлиц увеличились на 4% за месяц до 13,7 трлн руб. (+4,3% без учета валютной переоценки).