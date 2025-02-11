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Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ выросла на 15,5% в январе

Ведомости

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в январе выросла до 132,9 млрд руб. – на 15,5% в годовом выражении при рентабельности капитала в 22,2%. Об этом говорится в сообщении на сайте финансовой организации.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, организация достигла двузначного роста прибыли «благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержание качества кредитного портфеля». Вместе с тем чистые процентные доходы финансовой организации достигли 231,5 млрд руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с январем 2024 г. на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы выросли на 2,6% год к году, составив 50 млрд руб. в условиях роста транзакционной активности.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе сократились до 43,4 млрд руб. – на 33,6% в годовом исчислении. Стоимость кредитного риска в первом месяце 2025 г. без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,8%. Сформированные резервы в 2,6 раза превышают просроченную задолженность. За январь операционные расходы увеличились на 12,9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 68,1 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24,8%.

Розничный кредитный портфель в январе составил 17,4 трлн руб., продемонстрировав снижение на 0,5% за месяц (-0,3% без учета секьюритизации жилищных кредитов и цессии по автокредитам), частным клиентам было выдано 201 млрд руб. кредитов. Корпоративный кредитный портфель в первом месяце зимы сократился на 0,8% (-0,5% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 трлн руб., клиентам в этом сегменте было выдано 1,1 трлн руб. кредитов. Средства физлиц в январе показали сезонное снижение на 2,6% до 26,9 трлн руб. (-2,5% без учета валютной переоценки) после устойчивого роста в декабре. Средства юрлиц увеличились на 4% за месяц до 13,7 трлн руб. (+4,3% без учета валютной переоценки).

Базовый и основной капитал Сбербанка сократились за январь на 0,3% и 0,2% соответственно (5,9 трлн и 6,1 трлн руб.). Общий капитал банка увеличился до 7 трлн руб. (на 0,1% за месяц).

17 января «Ведомости» писали, что по итогам 2024 г. Сбербанк зафиксировал рекордную чистую прибыль в размере 1,56 трлн руб., что является ростом относительно показателя 2024 г. (1,493 трлн руб.). Рентабельность капитала составила 23,4%, а в декабре прибыль достигла 117,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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