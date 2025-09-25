Газета
Главная / Финансы /

Глава ВТБ рассказал о претендентах на покупку «Росгосстраха»

Ведомости

На покупку «Росгосстраха» есть еще несколько претендентов. Об этом заявил журналистам глава банка Андрей Костин на полях Международного банковского форума.

«Балтийский лизинг» – один из кандидатов. <…> У нас появились еще один-два претендента», – подчеркнул он.

При этом Костин допустил, что «Росгосстрах» может остаться в ВТБ. По его словам, в настоящий момент ситуация разворачивается так, что группа может решить сохранить компанию, поскольку появится потребность в массовом страховании.

29 августа первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка по продаже «Росгосстраха» находится на финальном этапе. Он уточнил, что она либо будет закрыта в сентябре, либо не состоится.

11 сентября РБК со ссылкой на источники писал, что покупателем «Росгосстраха» может стать «Балтийский лизинг», предложение по сделке направлено на согласование в Центробанк. Два собеседника издания указали, что покупатель собирается профинансировать сделку за счет кредитных средств, что вызвало дополнительные вопросы у регулятора.

