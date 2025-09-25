ЦБ рассмотрит идею признать системно значимыми банки маркетплейсов

Набиуллина указала, что ЦБ активно работает с банковским сообществом и маркетплейсами, чтобы конкретизировать подходы, при которых будут равные условия для конкуренции. Она согласилась с принципиальной важностью этого. В то же время, важно не тормозить развитие маркетплейсов, поскольку это удобно для людей, резюмировала председатель регулятора.