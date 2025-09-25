ЦБ рассмотрит идею признать системно значимыми банки маркетплейсов
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме пообещала рассмотреть предложение главы ВТБ Андрея Костина признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов.
Костин напомнил, что в июле 2025 г. в России был принят закон о платформенной экономике. По его словам, он был принят в достаточно сыром виде и есть ожидания, что осенью будут внесены поправки к документу.
«У меня есть предложение: финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк и, может быть, только Сбербанку уступают», – подчеркнул глава финансовой организации.
Набиуллина указала, что ЦБ активно работает с банковским сообществом и маркетплейсами, чтобы конкретизировать подходы, при которых будут равные условия для конкуренции. Она согласилась с принципиальной важностью этого. В то же время, важно не тормозить развитие маркетплейсов, поскольку это удобно для людей, резюмировала председатель регулятора.
Сейчас три крупнейших универсальных маркетплейса владеют собственными кэптивными банками. У Wildberries это «Стандарт кредит», у «Озона» – «Озон банк», у «Яндекса» – «Яндекс банк». Платформы используют эти банки для проведения торговых операций.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он регулирует деятельность цифровых платформ – маркетплейсов, платформ доставки и сервисов для самозанятых. Документом вводятся более строгие требования к прозрачности операций, защите данных и ответственности за качество товаров и услуг. Закон вступит в силу 1 октября 2026 г.