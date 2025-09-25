ЦБ снизил курс доллара до 83,61 рубля
Банк России на 26 сентября установил курс доллара в размере 83,61 руб., что на 0,38 руб. ниже предыдущего значения. Об этом сообщается в материалах регулятора.
Курс евро снизился на 0,45 руб. до 98,15 руб., курс юаня – на 0,02 руб. до 11,71 руб.
24 сентября стало известно, что Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля. В проекте макропрогноза на 2026–2028 гг. среднегодовое значение на 2025 г. составит 86,1 руб./$, тогда как в апрельской версии ожидалось 94,3 руб./$. На 2026 г. прогноз также улучшен – 92,2 руб./$ вместо 100,2 руб./$. В 2027 г. рубль, по расчетам ведомства, ослабнет до 95,8 руб./$, в 2028 г. – до 100,1 руб./$. До этого ожидалось более сильное снижение – до 103,5 и 106 руб./$ соответственно.