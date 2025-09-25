АСВ: кредиторы первых двух очередей банка «Таврический» получат выплаты
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершает анализ активов и обязательств банка «Таврический». Как сообщили в госкорпорации, по итогам оценки подтверждено, что задолженность перед кредиторами первой и второй очередей удастся погасить полностью.
Источником выплат выступят как собственные денежные средства банка, так и доходы от реализации ценных бумаг.
Расчеты с вкладчиками – кредиторами первой очереди – начнутся после закрытия реестра требований в январе 2026 г., если арбитражный суд введет конкурсное производство с 15 октября 2025 г. Точная дата выплат будет опубликована на официальном сайте АСВ минимум за пять рабочих дней.
Согласно закону, в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по договорам вкладов, не связанным с предпринимательской деятельностью. Во вторую очередь включается задолженность по заработной плате, третью составляют все остальные кредиторы.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Таврический» 3 сентября. Причиной стало отсутствие перспектив санации и полная утрата капитала кредитной организацией.