АСВ: кредиторы первых двух очередей банка «Таврический» получат выплаты

Расчеты с вкладчиками – кредиторами первой очереди – начнутся после закрытия реестра требований в январе 2026 г., если арбитражный суд введет конкурсное производство с 15 октября 2025 г. Точная дата выплат будет опубликована на официальном сайте АСВ минимум за пять рабочих дней.