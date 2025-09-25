Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

АСВ: кредиторы первых двух очередей банка «Таврический» получат выплаты

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершает анализ активов и обязательств банка «Таврический». Как сообщили в госкорпорации, по итогам оценки подтверждено, что задолженность перед кредиторами первой и второй очередей удастся погасить полностью.

Источником выплат выступят как собственные денежные средства банка, так и доходы от реализации ценных бумаг.

Расчеты с вкладчиками – кредиторами первой очереди – начнутся после закрытия реестра требований в январе 2026 г., если арбитражный суд введет конкурсное производство с 15 октября 2025 г. Точная дата выплат будет опубликована на официальном сайте АСВ минимум за пять рабочих дней.

Согласно закону, в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц по договорам вкладов, не связанным с предпринимательской деятельностью. Во вторую очередь включается задолженность по заработной плате, третью составляют все остальные кредиторы.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Таврический» 3 сентября. Причиной стало отсутствие перспектив санации и полная утрата капитала кредитной организацией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её