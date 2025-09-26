Банк России внес Газпромбанк в реестр операторов ЦФА-платформ
Центральный банк России включил Газпромбанк в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на регулятор.
Всего сейчас в реестре 18 участников. В августе 2025 г. в список вошли «Мадригал ОИС» и банк «Синара». Кроме того, свои платформы имеют Т-Банк, ВТБ, МРЦ, «Токеник», «Токеон» ПСБ, Сбербанк, Альфа-банк, «БКС Холдинг», Еврофинанс Моснарбанк, НРД, Atomyze, «Мастерчейн», финтех-компания «Лайтхаус», «СПБ биржа» и «Блокчейн Хаб».
19 июня заместитель главы Минфина России Иван Чебесков заявил, что капитализация российского рынка ЦФА к 2030 г. может достичь 10 трлн руб. Он пояснил, что это возможно при правильном подходе и отсутствии «перерегулирования».
По оценкам Минфина, сейчас рынок цифровых финансовых активов измеряется в 800 млрд руб. К концу текущего года он превысит 1 трлн руб. и может приблизиться к 2 трлн руб.