Банк России внес Газпромбанк в реестр операторов ЦФА-платформ

Всего сейчас в реестре 18 участников. В августе 2025 г. в список вошли «Мадригал ОИС» и банк «Синара». Кроме того, свои платформы имеют Т-Банк, ВТБ, МРЦ, «Токеник», «Токеон» ПСБ, Сбербанк, Альфа-банк, «БКС Холдинг», Еврофинанс Моснарбанк, НРД, Atomyze, «Мастерчейн», финтех-компания «Лайтхаус», «СПБ биржа» и «Блокчейн Хаб».