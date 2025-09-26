Турлов прокомментировал снятие ограничительных мер по делу банка «Ассоциация»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» в июле 2019 г. ЦБ сообщил, что на счетах кредитной организации не было денег, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке. Речь идет о 3,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает величину собственных средств банка. Кредитная организация занимала 170-е место в российской банковской системе.