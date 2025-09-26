Турлов прокомментировал снятие ограничительных мер по делу банка «Ассоциация»
Снятие обеспечительных мер по делу банка «Ассоциация» является «окончательной точкой». Об этом бенефициарный владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов сообщил «Ведомостям», его слова привел представитель.
«Я считаю это решение окончательной точкой, никаких дополнительных разбирательств по этому вопросу мы больше не ожидаем», – сказал он.
По словам Турлова, отзыв иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) является «отличным подтверждением моей непричастности к этому делу». Утвержденное судом мировое соглашение закрепляет полное окончание конфликта с отзывом претензий, констатировал он.
В марте прошлого года Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество и денежные средства Турлова и других соответчиков в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн. Иск подало АСВ. По версии агентства, активы банка «Ассоциация» были выведены путем проведения убыточных валютных операций в пользу кипрских организаций, связанных с Турловым. Бизнесмен связь с банком отрицал.
26 сентября этого года с Турлова сняли обеспечительные меры по делу банка «Ассоциация».
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» в июле 2019 г. ЦБ сообщил, что на счетах кредитной организации не было денег, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке. Речь идет о 3,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает величину собственных средств банка. Кредитная организация занимала 170-е место в российской банковской системе.