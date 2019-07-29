ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», сообщается на сайте регулятора. По величине активов он занимал 170-е место в российской банковской системе.
Объясняя причины этого решения, ЦБ сообщил, что на счетах кредитной организации не было денег, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке. Речь идет о 3,8 млрд руб., что более чем в два раза превышает величину собственных средств банка, подчеркивает регулятор.
По данным ЦБ, «Ассоциация» также нарушала законы и нормативные акты. Из-за этого регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему санкции, в частности ограничивал прием вкладов.
ЦБ пообещал направить в правоохранительные органы данные об операциях, «имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний».
Банк «Ассоциация» был создан в 1990 г. Председатель правления банка, согласно данным на сайте кредитной организации, – Михаил Гапонов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области от «Единой России». С 2008 г. он занимает пост первого заместителя председателя совета Ассоциации региональных банков России, сообщается на его странице на сайте партии.