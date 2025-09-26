Газета
Главная / Финансы /

В ЦБ сообщили о сокращении объема операций дропов втрое в 2025 году

Ведомости

Дропы в 2025 г. совершали денежные операции в три раза меньше по объему, чем в 2024 г., рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе выступления на XXII Международном банковском форуме.

«Если раньше дропы жили в банках недели, то теперь они живут часы, а в некоторых банках они живут минуты. Объем операций дропов в текущим году по сравнению с прошлым годом сократился более, чем втрое», – сказал он.

Кроме того, средний чек, по словам Шабли, снизился до 200 000–300 000 руб. Годом ранее показатель был равен 2-3 млн руб.

В мае 2025 г. в соответствии с поправками в закон о национальной платежной системе дропперам, попавшим в базу Центробанка, ограничили переводы себе и другим людям суммой в размере 100 000 руб. в месяц. При этом банки также не могут выдавать им электронные средства платежа, включая карты. Дропы зарабатывают тем, что по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций.

