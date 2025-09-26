В ЦБ сообщили о сокращении объема операций дропов втрое в 2025 году

В мае 2025 г. в соответствии с поправками в закон о национальной платежной системе дропперам, попавшим в базу Центробанка, ограничили переводы себе и другим людям суммой в размере 100 000 руб. в месяц. При этом банки также не могут выдавать им электронные средства платежа, включая карты. Дропы зарабатывают тем, что по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт для мошеннических операций.