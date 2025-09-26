Первое заседание по ключевой ставке в 2026 году пройдет в пятницу 13-го

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. По оценкам ЦБ, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год.