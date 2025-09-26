Газета
Главная / Финансы /

Первое заседание по ключевой ставке в 2026 году пройдет в пятницу 13-го

Ведомости

Совет директоров Банка России проведет первое заседание 2026 г. в пятницу, 13 февраля. Это следует из календаря, опубликованного на сайте регулятора.

Тогда же будет опубликован среднесрочный макропрогноз. Всего в следующем году пройдет восемь заседаний по ключевой ставке.

Перед этим у регулятора еще два заседания: 24 октября и 19 декабря. В октябре также планируется среднесрочный прогноз ЦБ. 29 декабря 2025 г. планируется резюме обсуждения ключевой ставки.

Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Финансы / Банки

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. По оценкам ЦБ, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год.

Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста – в последние месяцы активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими. По версии ЦБ, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

