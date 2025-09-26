Первое заседание по ключевой ставке в 2026 году пройдет в пятницу 13-го
Совет директоров Банка России проведет первое заседание 2026 г. в пятницу, 13 февраля. Это следует из календаря, опубликованного на сайте регулятора.
Тогда же будет опубликован среднесрочный макропрогноз. Всего в следующем году пройдет восемь заседаний по ключевой ставке.
Перед этим у регулятора еще два заседания: 24 октября и 19 декабря. В октябре также планируется среднесрочный прогноз ЦБ. 29 декабря 2025 г. планируется резюме обсуждения ключевой ставки.
Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. По оценкам ЦБ, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год.
Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста – в последние месяцы активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими. По версии ЦБ, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.