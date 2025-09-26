За полгода банки в РФ отразили 82,5 млн мошеннических атак

26 сентября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что аферисты стали создавать ботов, интерфейс которых похож на банковские приложения и сервисы. С помощью рекламы и фишинговых ссылок мошенники привлекают туда жертв, а затем вынуждают их ввести учетные данные или коды подтверждения, получая доступ к реальным денежным средствам.