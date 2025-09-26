За полгода банки в РФ отразили 82,5 млн мошеннических атак
Российские банки с января по июнь 2025 г. смогли отразить 82,5 млн попыток атак мошенников. Общая сумма сохраненных средств составила 8 трлн руб., сообщил на XXII Международном банковском форуме директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
«Это достаточно серьезная цифра с точки зрения того, что могло бы произойти в связи с атаками на наших граждан», – отметил он (цитата по ТАСС).
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на форуме отметил, что в России удалось сократить количество операций дропперов втрое в 2025 г. в сравнении с 2024 г. Средняя сумма одной операции также уменьшилась до 200 000-300 000 руб. Годом ранее показатель был равен 2-3 млн руб.
26 сентября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что аферисты стали создавать ботов, интерфейс которых похож на банковские приложения и сервисы. С помощью рекламы и фишинговых ссылок мошенники привлекают туда жертв, а затем вынуждают их ввести учетные данные или коды подтверждения, получая доступ к реальным денежным средствам.