В мошеннических схемах появились имитирующие сервисы банков боты
Мошенники для кражи денежных средств россиян стали запускать ботов, которые имитируют интерфейс банковских сервисов, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, передает ТАСС.
По словам депутата, аферисты пытаются привлечь пользователя к фейковому продукту с помощью рекламы или персональных сообщений. Логин, пароль, коды из СМС человек вводит сам «по инерции», т. к. видит узнаваемый логотип сервиса или понятные подсказки. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунтам и деньгам.
Как объяснил Немкин, первым этапам схемы становится сбор учетных данных и кодов, которые затем аферист использует сам в браузерной версии банка либо через автоматизированные инструменты. Он отметил, что подобные боты рекламируются в тематических Telegram-каналах, а также «через таргет в запрещенных в нашей стране социальных сетях».
Политик посоветовал не делиться логином, паролем или кодами подтверждения по ссылкам из рекламы и пользоваться только официальной версией приложения банка. При вводе данных через такой бот важно сразу заблокировать карту, изменить пароль, а также сделать скриншоты переписки с мошенниками и направить в полицию.
25 сентября в МВД России сообщили, что злоумышленники придумали схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Они отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской mail, но подвох «легко обнаружить, посмотрев адрес». По ссылке открывается фишинговая ссылка для якобы смены пароля, после чего аферист получает доступ к важным данным жертвы.