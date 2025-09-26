В мошеннических схемах появились имитирующие сервисы банков боты

По словам депутата, аферисты пытаются привлечь пользователя к фейковому продукту с помощью рекламы или персональных сообщений. Логин, пароль, коды из СМС человек вводит сам «по инерции», т. к. видит узнаваемый логотип сервиса или понятные подсказки. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунтам и деньгам.