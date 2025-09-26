Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В мошеннических схемах появились имитирующие сервисы банков боты

Ведомости

Мошенники для кражи денежных средств россиян стали запускать ботов, которые имитируют интерфейс банковских сервисов, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, передает ТАСС.

По словам депутата, аферисты пытаются привлечь пользователя к фейковому продукту с помощью рекламы или персональных сообщений. Логин, пароль, коды из СМС человек вводит сам «по инерции», т. к. видит узнаваемый логотип сервиса или понятные подсказки. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунтам и деньгам.

Как объяснил Немкин, первым этапам схемы становится сбор учетных данных и кодов, которые затем аферист использует сам в браузерной версии банка либо через автоматизированные инструменты. Он отметил, что подобные боты рекламируются в тематических Telegram-каналах, а также «через таргет в запрещенных в нашей стране социальных сетях».

Политик посоветовал не делиться логином, паролем или кодами подтверждения по ссылкам из рекламы и пользоваться только официальной версией приложения банка. При вводе данных через такой бот важно сразу заблокировать карту, изменить пароль, а также сделать скриншоты переписки с мошенниками и направить в полицию.

25 сентября в МВД России сообщили, что злоумышленники придумали схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Они отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской mail, но подвох «легко обнаружить, посмотрев адрес». По ссылке открывается фишинговая ссылка для якобы смены пароля, после чего аферист получает доступ к важным данным жертвы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь