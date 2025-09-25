МВД выявило новую схему с фейковыми уведомлениями о взломе почты
Мошенники придумали схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Злоумышленники отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской «mail», но подвох «легко обнаружить, посмотрев адрес». «Если пройти по ссылке, откроется фишинговая форма для смены пароля. Заполнив ее все данные для авторизации окажутся у преступника. А с почтой часто связаны другие значимые сервисы», – говорится в сообщении.
Настоящий адрес виден в адресной строке браузера. В МВД призвали проверять, чтобы сайт начинался с протокола https://, после которого следует правильное имя сайта. Подчеркивается, что любые лишние символы, дефисы или странные окончания домена – это «повод насторожиться».
«Если сомневаетесь – кликните по замочку слева от адреса. Браузер покажет, кем выдан сертификат и действительно ли соединение защищено», – добавили в управлении.
Управление по борьбе с мошенническими схемами в интернете МВД сообщало 21 сентября, что отличить фишинговое письмо «Госуслуг» можно по адресу отправителя. Отмечалось, что персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс. Кроме того, «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.
25 сентября МВД сообщило, что мошенники начали проводить видеоконференции в Zoom под видом сотрудников полиции, Минцифры и Росфинмониторинга, чтобы убедить граждан в правдивости своих слов.