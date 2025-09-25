МВД выявило новую схему с фейковыми уведомлениями о взломе почты

Управление по борьбе с мошенническими схемами в интернете МВД сообщало 21 сентября, что отличить фишинговое письмо «Госуслуг» можно по адресу отправителя. Отмечалось, что персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс. Кроме того, «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.