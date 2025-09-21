МВД: отличить фишинговое письмо «Госуслуг» можно по адресу отправителя
Выявить мошенническое письмо якобы от «Госуслуг» можно по адресу отправителя и прикрепленным ссылкам. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс. Отмечается, что «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.
Следует проверять адрес отправителя. Письма приходят только с официальных адресов: no-reply@gosuslugi.ru; no-reply@pos.gosuslugi.ru; no-reply@dom.gosuslugi.ru. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru.
11 сентября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что злоумышленники начали использовать новую схему – они просят жертву пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Данные просят направлять якобы для того, чтобы «неактуальный кадровый состав больше не отображался в реестрах и не возникало проблем со стажем».
«РИА Новости» писало в начале сентября, что мошенники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Они звонят россиянам, представляясь сотрудниками вузов, и под предлогом обновления данных об образовании просят назвать код из смс.