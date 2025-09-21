Газета
МВД: отличить фишинговое письмо «Госуслуг» можно по адресу отправителя

Выявить мошенническое письмо якобы от «Госуслуг» можно по адресу отправителя и прикрепленным ссылкам. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс. Отмечается, что «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.

Следует проверять адрес отправителя. Письма приходят только с официальных адресов: no-reply@gosuslugi.ru; no-reply@pos.gosuslugi.ru; no-reply@dom.gosuslugi.ru. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru.

Телефонный мошенник сделал 17 635 звонков за восемь часов

Общество

11 сентября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что злоумышленники начали использовать новую схему – они просят жертву пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Данные просят направлять якобы для того, чтобы «неактуальный кадровый состав больше не отображался в реестрах и не возникало проблем со стажем».

«РИА Новости» писало в начале сентября, что мошенники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Они звонят россиянам, представляясь сотрудниками вузов, и под предлогом обновления данных об образовании просят назвать код из смс.

