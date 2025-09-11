Телефонный мошенник сделал 17 635 звонков за восемь часов
Как отметили в «Билайне», атака произошла в июне и была направлена на абонента из Дагестана. Специалисты фиксировали примерно по 36 мошеннических звонков в минуту. При этом сам пользователь не узнал о прошедших нападках благодаря действиям оператора.
За восемь месяцев 2025 г. антифрод-система компании пресекла свыше 2,2 млрд спам-звонков, а также около 560 млн вызовов со стороны аферистов. При этом чаще всего мошенники атакуют людей старшего возраста. Более трети звонков мошенников (202 млн) были адресованы абонентам в возрасте от 65 лет. Среди предполагаемых жертв также было 56% мужчин.
При этом изменения в законодательстве, направленные на борьбу с телефонными мошенниками, негативно влияют на социологическую отрасль в России, особенно на мелкие и средние компании в регионах. Руководитель call-центра «Социс-М» из Чебоксар разместил на платформе OnlinePetition петицию президенту, в которой сообщил, что многие компании, занимающиеся телефонными опросами общественного мнения, могут закрыться и уволить своих сотрудников. Это может произойти из-за кратного удорожания проведения исследований с 1 октября 2025 г.