Социологи просят исключить опросы из-под действия закона о телефонных мошенниках

Социологи просят исключить опросы из-под действия закона о телефонных мошенникахУдорожание исследований приведет к закрытию call-центров и сокращению сотрудников, сказано в петиции на имя президента
Новые поправки в законодательство для борьбы с телефонными мошенниками ставят под угрозу работу социологической отрасли в России. Из-за кратного удорожания проведения исследований большинство call-центров, занимающихся телефонными опросами общественного мнения, с 1 октября 2025 г. будут вынуждены закрыться и уволить своих сотрудников. Об этом говорится в петиции президенту РФ Владимиру Путину, размещенной на платформе OnlinePetition.
Создатель обращения – руководитель call-центра «Социс-М» из Чебоксар (Чувашская Республика). Компания проводит опросы для Аналитического центра ВЦИОМа, ГФК «Русь», Ipsos Comcon и других маркетингово-исследовательских компаний, говорится на ее сайте. Ссылку на петицию за сохранение телефонных исследований разместил на своем сайте и АЦ ВЦИОМа.
Инициативу чувашского call-центра также поддержала Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89», в которую входят 46 организаций более чем из 30 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал «Ведомостям» доктор социологических наук, директор по исследованиям Фонда социальных исследований (в его составе есть call-центр) Владимир Звоновский.
С 1 сентября вступил в силу новый пункт 9.1 в статье 46 закона № 126 о связи, согласно которому вводится обязательная маркировка звонков, осуществляемых операторами мобильной связи. Эта услуга будет предоставляется call-центрам на платной основе, говорится в петиции.
Помимо этого приняты поправки в закон № 41 о создании государственной информсистемы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. «Из-за новых платежей и штрафов, которые вводят сотовые операторы, ссылаясь на закон № 41, телефонные исследования стали очень дорогим методом опроса», – сказано в сообщении АЦ ВЦИОМа.
Например, в петиции говорится о четырехкратном росте себестоимости работы по проведению опросов. «Только наши 46 компаний (входящих в ассоциацию. – "Ведомости") в 2024 г. совершили 5,7 млрд звонков для сбора общественного мнения. С октября эта работа может остановиться из-за 20–50-кратного удорожания связи по новым требованиям закона № 41», – отмечает Звоновский.
По его словам, call-центр Фонда социальных исследований за август совершил 27 млн вызовов. «Мы заработали меньше 4 млн руб., а заплатить мобильному оператору за эти вызовы должны 5 млн руб. (из расчета платы в 24 коп. за массовые абонентские вызовы. – "Ведомости"), – привел пример Звоновский.
Авторы петиции просят пересмотреть новые положения законов. Также, по мнению Звоновского, необходим мораторий на его исполнение до 2026 г. и особый статус для социологических организаций. «Ни один другой метод не отвечает требованиям репрезентативности так, как телефонные опросы», – отмечается в сообщении АЦ ВЦИОМа.
В российской опросной индустрии, по подсчетам авторов петиции, работает до 200 call-центров, каждый из которых имеет от 10 до 600 интервьюеров. Таким образом, десятки тысяч людей, задействованных в отрасли, могут остаться без работы, отмечается в сообщении АЦ ВЦИОМа.
Всего под петицией оставили свои подписи 193 пользователя. Одна из них, Александра из Воронежа, отметила, что работа в колл-центре – это ее главный способ заработка. Устроиться в другие места ей не удается из-за инвалидности. Другие подписанты также называли социологические колл-центры основным местом работы и призывали не допустить их закрытия.
В подготовке материала участвовала Анастасия Майер