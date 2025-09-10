Социологи просят исключить опросы из-под действия закона о телефонных мошенниках

Всего под петицией оставили свои подписи 193 пользователя. Одна из них, Александра из Воронежа, отметила, что работа в колл-центре – это ее главный способ заработка. Устроиться в другие места ей не удается из-за инвалидности. Другие подписанты также называли социологические колл-центры основным местом работы и призывали не допустить их закрытия.