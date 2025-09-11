Газета
Главная / Общество /

Мошенники начали просить об оцифровке данных через фейковый бот «Госуслуг»

Ведомости

Мошенники начали использовать схему, в рамках которой они просят жертву пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники отправляют подобные сообщения с фейковых аккаунтов в рабочих чатах. Они просят направлять данные якобы для того, чтобы «неактуальный кадровый состав больше не отображался в реестрах и не возникало проблем со стажем».

Немкин подчеркнул, что мошенники могут ссылаться на некое распоряжение Минцифры. Кроме того, они могут говорить, что процедуру обязаны пройти даже уволившиеся сотрудники.

Телефонный мошенник сделал 17 635 звонков за восемь часов

Общество

Схема предполагает, что жертва передаст преступникам ключи, пароли или другие идентификаторы. С их помощью мошенники взламывают аккаунты в Telegram.

Цифровые сервисы государственных органов не используют сторонние боты в мессенджерах для выдачи ключей или подтверждения личности, подчеркнул Немкин. Он также призвал всегда перепроверять полученную информацию.

10 сентября в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщили, что мошенники обманывают вдов участников спецоперации, похищая деньги под предлогом помощи в получении выплат и наград.

