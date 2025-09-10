Мошенники придумали новую схему для обмана вдов участников спецоперации

В ноябре 2024 г. F.A.C.C.T. сообщил об использовании новой схемы мошенничества, которая нацелена на участников спецоперации и их семьи. Злоумышленники обманывают их, представляясь медсестрами из приграничных регионов и волонтерами. Во время переписки с участниками спецоперации и их близкими сообщается фейковая информация о единовременных выплатах от партии «Единая Россия» и направляется ссылка на вредоносное приложение для Android.