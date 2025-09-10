Мошенники придумали новую схему для обмана вдов участников спецоперации
Мошенники обманывают вдов участников спецоперации, похищая деньги под предлогом помощи в получении выплат и наград, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Преступники используют схемы, включающие звонки от «сотрудников» и угрозы уголовного преследования. В одном из случаев у вдовы похитили 3 млн руб., которые являлись выплатами в честь потери кормильца. Инцидент начался со звонка, в котором неизвестный мужчина поинтересовался, получала ли женщина причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга. После отрицательного ответа злоумышленник предложил оформить необходимые документы через «Госуслуги».
Лжесотрудник правоохранительных органов позже обвинил женщину в соучастии в мошеннической деятельности в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы на срок до 25 лет, а также изъятием детей. Под давлением женщина сняла все денежные средства с банковского счета и передала наличные курьеру.
МВД призвало граждан к бдительности: не передавать коды из SMS-сообщений, не переходить по ссылкам из сообщений и не устанавливать программы из непроверенных источников, а также «разумно подходить» к публикации в социальных сетях личной информации.
«Ведь то, что для одного попытка поделиться горем, для другого может стать информацией, необходимой для начала преступления», – пояснили в УБК.
В ноябре 2024 г. F.A.C.C.T. сообщил об использовании новой схемы мошенничества, которая нацелена на участников спецоперации и их семьи. Злоумышленники обманывают их, представляясь медсестрами из приграничных регионов и волонтерами. Во время переписки с участниками спецоперации и их близкими сообщается фейковая информация о единовременных выплатах от партии «Единая Россия» и направляется ссылка на вредоносное приложение для Android.